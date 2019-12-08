【行動黨直轄區大會】引進幽靈選民不實 林冠英斥奧瑪邪惡指控





（吉隆坡8日訊）民主行動黨秘書長林冠英駁斥檳城巫統武吉牛汝莪區部代表拿督奧瑪指控行動黨每月都引進數以千計的中國“幽靈選民”的說法，並指這是一個很邪惡的指控，後者在嘗試玩弄種族主義。

他今早在行動黨直轄區大會主持開幕時提到，在此事件上，最危險的是奧瑪所說的都不是事實，如果他無法出示明確的證據，行動黨希望他可受到對付行動。

他表示，“我們哪有做這些東西？這都不準確，也和事實不符，我們要求他出示證據。”

“我認為那是邪惡的指控。它在操弄種族情緒。最危險的是，此事完全不正確。”

“如果他無法出示證據，就應該要採取行動對他。”

“這項指控錯誤，我已經要求我們（同志）在全國報警，以對付這種壞人。”

勿效仿污衊他人做法

林冠英較早時在開幕致詞時也呼籲黨員通過說理，取得人民信服，而不是效仿巫統大會代表的污衊他人做法。

“是的，我們有弱點。不過，我們要向人民解釋，抵消我們的弱點。不過，我們不會像巫統領袖般，厚顏無恥地污衊他人。”

“昨天，奧瑪宣布行動黨將中國和印度人登記為幽靈選民。這是邪惡的指控……試圖驅使人們憎恨彼此。”

國陣將巫裔選民移至高淵 林冠英：大選後搬回峇眼

他也說，在2018年的全國大選中，國陣將峇眼的巫裔選民移至高淵則是真的，因為大選後有很多搬回峇眼。

“奧瑪也提到身為財政部長的我嘗試售賣政府相關公司（GLC），以破壞巫裔的經濟，但實際上政府相關公司並不在我的管轄範圍下。”

GLC屬國庫控股政府管轄

“政府相關公司是在國庫控股（Khazanah）下，由首相敦馬哈迪領導，我也不是國庫控股的董事會成員，所以我又如何涉及？”

林冠英聲稱，對方也談及大馬伊斯蘭發展局（JAKIM）移至財政部由非巫裔管理，這些都屬邪惡的指控；實際上大馬伊斯蘭發展局仍是處於首相署宗教事務部長拿督斯裡慕加希所管理下。

他認為，他們的目標是玩弄種族主義，全部都是林冠英的錯，即使和財政部無關；低可惜的是，還有人相信。

他說，一些州屬的代表正針對上述兩項課題向警方備案，但首要關注在幽靈選民。

與陳平不同姓怎會是親屬 林冠英斥視頻亂傳親戚論

詢及登州巫統大會代表旺希山指控共產主義已滲透布城時，林冠英在受詢時也駁斥這種說法。“還有什麼新論述？最終都是行動黨的錯。這是他們要說的事。”

“坊間甚至流傳一支惡劣的視頻，通過家族譜顯示和指控我和陳平有親屬關係。”

“不過，他們可否知道，如果我們有關係，那麼一定會有相同姓氏。可是，我們的姓氏不同，怎麼可能有親屬關係？”

《自由今日大馬》昨日報道，旺希山昨天指控，近日眾多的爭議事件，包括馬共總書記陳平骨灰返國一事，都是經過精心策劃的，並顯示共產主義元素已滲透政府。

“我們看到陳平骨灰返國、官方活動置錯大馬國旗、性少數和公開購買酒精飲料事件。”

“這些全都是經過精心策劃和涉及的。”

他宣稱共產主義原則上反對宗教，因此呼籲巫統和穆斯林，以及所有其他人都起而對抗共產主義。

黨員送林冠英大蛋糕

財政部長林冠英59歲生日快樂！行動黨吉隆坡聯邦直轄區107名黨員今日為林冠英送上驚喜，準備2個大蛋糕為其慶生，更高唱生日歌。

林冠英今日為該區常年代表大會主持開幕後，黨員立即送上印有林冠英卡通造型的蛋糕，為他送上祝福。