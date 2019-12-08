7人毒品派對 警方上門取締全數落網

（吉隆坡8日訊）一批本地華裔及外籍男女趁周末中午時分租賃公寓單位舉辦毒品派對，結果引來警方上門取締，7人當場被捕。

十五碑警區主任再努依占助理總監指出，該區毒品罪案調查組警察依據民眾提供的情報，於昨午1時52分左右，突擊一間位於新街場路的公寓，搗破一個毒品狂歡派對。

他指出，警方在行動中逮捕4名華裔男子、1名華裔女子及2名外籍女子，年齡介於20至45歲之間，其中1名華裔男子是此次派對的主辦方。

他說，警方也在現場起獲多種毒品，分別為10克的冰毒、4克的K他命及2克的大麻；所有落網者尿檢皆呈陽性反應。

再努依占指出，警方調查顯示其中3名嫌犯以350令吉租下該公寓進行毒品派對，而租金則通過網絡轉賬給屋主，之後再通過WhatsApp邀請其餘落網者參加派對。

他說，警方援引1952年危險毒品法令第39A條文及第14（1）（a）條文調查此案；所有嫌犯已被押往法庭申請延扣。

他感謝民眾給予的情報讓警方搗破此次的毒品派對，並呼籲民眾切勿參加此類派對，因警方在打擊違法派對上從不手軟。

他指出，任何得知有違法派對的民眾可聯絡警方提供情報， 電話03- 2297 9222， 或前往鄰近的警局投報。