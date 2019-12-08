“挺安華接棒”聲浪中獨排眾議· 蔡添強：需關註如何解決課題

（馬六甲8日訊）今日進入第三天的公正黨第14屆代表大會，在一片支持安華接棒第8任首相的主要聲浪中，公正黨署理主席 蔡添強獨排眾議，反而提醒目前必需關註的是安華如何解決國內的政經文教課題，更要預防公正黨逐漸走向極端偏激路線。

他說，安華不安華不應是課題，因為希盟成員黨已有共識，安華就是第8任首相。

蔡添強說，他不會像有些人那樣“奉承”、也不會舉牌板，他不怕被人指責，也不畏懼出席總結及發表演詞，因為他是就事論事。

他說，公正黨有沒資格成為領導國家的政黨，並不是靠喊，公正黨執政的資格，是源自於該黨的團結、容納異見、如何解決人民的問題。

他表示擔心公正黨成為巫統2.0，尤其是現在該黨掌握政權，名利、職位 等的誘惑，最容腐敗一名領袖的道德，這會導致貪污濫權事件發生。

他說，20年前，烈火莫熄在街頭奮鬥爭，要面對的包括鎮爆隊和法令，那時誰敢喊支持安華，但是如今，大家享有資源，可坐在舒適的室內，很多人卻勇敢的喊支持安華成為首相。

蔡添強說，安華坐牢時，旺阿茲莎領導該黨19年，其他領袖包括署理阿茲敏，大家皆沒有發生杯葛。

他也提到一直與黨同在的祖萊達、李文材、拉菲茲，並提醒大家不要忘記所有參與20年鬥爭的領袖的付出，包括以及其他創黨元老，他們有的仍在黨內共同鬥爭，一些已經離開。

“雖然我們大家的意見不一樣，他們已經成為象徵符號（Icon），我們不應忘記他們。”

蔡添強的演說多次引起台下起哄及噓聲，大會議長拿督阿末卡欣數要求大家泠靜，其中一次安華還站起來安撫出席者，議長於是要求大家尊重主席。

他說，他作為黨領袖，責任就是不要黨分裂，是要整合力量，讓黨更強大，這也是黨員及支持者的責任。

“安華現在被考驗的，不只是黨內的僵局，也包括解決種族緊張關系及經濟差距。”

他強調，第8、9、10首相不是課題，更重要的是，要確保黨員不要越來越極端，否則這是很危險的。

”黨已經失去方向，黨的命運掌握在你們的手中。”

他表示本身說他不會沉默，將繼續捍衛黨的根本原則。

蔡添強希望黨主席安華接受他的看法。