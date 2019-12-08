不想插手藍眼內鬥 敦馬：只想組威信政府

（浮羅交怡8日訊）首相敦馬哈迪重申，他不想插手公正黨的內鬥，而他最想要的就是希盟成員黨合作無間，組成一個有威信的政府。他也強調，公正黨的問題不會影響希盟執政地位。

不影響希盟執政

他認為，領導層有時意見分歧是正常的，故相信公正黨領導層有能力解決內部問題。

馬哈迪今日返回浮羅交怡國會選區與島上希盟領袖們會面交流後，在記者會上被詢及阿茲敏認為安華應該优先幫助希盟重建國家而不是日夜想著成為首相接班人一事，如是指出。

“反對黨一樣也有很多內部問題，只是因為不是執政黨才不會引起高度關注。”

另外，針對近期網傳有華語版和阿拉伯語版國歌，馬哈迪說，身為國民就該以國語演唱國歌。

“在課本上有以其他語言來詮釋國歌歌詞，主要是讓非馬來學生明白歌詞的意思。”

針對誠信黨大會有州代表在辯論環節，抨擊飛行車是最沒有用的計劃，馬哈迪解釋，其實企業部所提出的概念不該叫飛行車，而是一種可載人的無人機（Drone）。

他說，它算是較大型的無人機，即可不用在道路行駛而可在空中飛行載人。這只是一個概念，沒有強迫性使用，如果人民不要，是可有選擇性不用。

此外，馬哈迪也不否認目前仍有一些公務員之間存有“暗勢力”，但政府會探討並設法解決。

“以前在我擔任第一次首相時，也存有這些問題，但當時我們還是可順利執政。”

投選代議士是服務社會 敦馬：人民不應索回報

較早前，馬哈迪致詞時強調，人民投選代議士，應該是要議員為國家、社會及人民服務，而不是以“我支持你，你要幫我”為由，欲索取回報。

他說，雖說因人民的支持才能當選議員，進而擔任首相或部長，然而各有自己的角色及責任，絕不能像前朝政府一樣盜取人民的金錢，再拿部份回饋給人民。

他形容，若法治崩壞至政府無法控制，國家恐陷入動亂，民不聊生，恐像中東國家人民般被迫逃離家園。

他說，我國有很多機會可致富，但是人民也必須勤奮，例如稻農一年花在農耕事務僅2個多月，其他時間應該從生活中尋找賺錢的機會。