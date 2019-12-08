出現在小五歷史課本 華語版國歌5年前已有

（八打靈再也8日訊）繼社交媒體流傳一則學生在課室內使用華語唱國歌的視頻，引起爭議，有網民指出，有關華語版的《Negaraku》國歌歌詞，就是目前國民型華文小學五年級所採用的歷史課本，其中一個章節的內容。

根據英文《新海峽時報星期刊》指出，國民型華文小學和淡米爾小學五年級歷史課本第128頁中，分別將國歌翻譯成“華語”和“淡米爾文”版本。

報導說，小學所使用的課本是由國家語文局（Dewan Pustaka dan Bahasa）於2014年出版，並根據小學標準課程（KSSR）所修訂。

兩天前，教育部已經針對學生使用華語唱國歌一事發文告說，該部已經調查和聽取校方的解釋，並發現該所位於森美蘭州的學校只是在課堂進行教學用途，並非在學校官方活動上使用華語唱國歌。

教育部重申，在學校官方場合唱國歌時必須遵守1968年國歌法令，不得更改或修改其形式。

另外，掌管森州投資、工業、企業、教育及人文發展行動事務的行政議員莫哈末拉菲益說，經過調查後發現，將國歌翻譯成學生的母語，是為了讓他們能夠更加了解國歌的含義；不過，他認為，國歌應該以國語演唱。

家長教育行動組織（PAGE）主席拿汀諾阿茲瑪指出，從一開始就應該明確表明國歌只能使用國語演唱，然而，華淡小使用的課本應該保留母語教學的國歌。

“我們應該在多元化的社會裡團結一致。”

除了華語國歌以外，有網民也陸續發現其他版本的國歌，而警方也表示將開檔調查社交媒體流傳的阿拉伯文版本國歌視頻。