【巫統大會】扎希：成員黨達協議 國陣不組後門政府

（吉隆坡7日訊）巫統主席拿督斯里阿末扎希指出，國陣成員黨的41名國會議員已達成一致協議，拒絕所有商討組織後門政府的協議；因此，有關國陣欲與任何政黨組成後門政府的傳言，也將正式畫上句號。

阿末扎希在巫統大會後召記者會總結時指出，本次的巫統大會顯示出所有領導層包括母體和三機構之間的團結一致。

他表示，儘管外界在近期內流傳許多關於巫統和國陣議員欲組成後門政府的傳言；然而，巫統現有的38名國會議員以及成員黨馬華和國大黨的3名國會議員已經達成一致協議，拒絕任何組織後門政府的獻議。

“我們已經統一此前的所有問題，並確保所有行動都是整體性的，我們一致拒絕所有來自黨內或黨外，有關要組成後門政府的協商。”

阿末扎希強調，所有有關國陣議員欲組成後門政府的傳言，也將在今日之後終止。

他補充，有關協議也包括州政府。

當詢及未來是否不會再有國陣議員與希盟領袖進行會面時，阿末扎希說：“我們的所有行動將是整體的，以及透過黨的渠道進行。”

阿末扎希表示，巫統也將和伊斯蘭黨成立聯合秘書處，並擇定日期舉辦全國全民共識憲章代表大會，以及宣布需要公佈的官方事項。

“《全民共識憲章》將在太子國際貿易中心（PWTC）設立聯合秘書處，兩黨的總秘書成為聯合秘書，署理主席擔任協調主席，而副主席則出任技術委員會主席。”

阿末扎希補充，青年團早前提出的製度化全民共識憲章仍處於建議階段，且還有許多細節和問題需要解決和敲定。

“我們要理清這項題案，並獲得伊黨和國陣盟黨的同意；我們尚未做出最終的決定。”