允许中央代表辯論炮火攻击 阿茲敏直指安華違反和平协议

（马六甲7日讯）公正党全国代表大会上午进行时一片和谐，惟下午突然有逾百人离席，该党署理主席拿督斯里阿兹敏过后召开记者会，直指该党主席拿督斯里安华违反和平协议，允许中央代表们在辩论环节上连环炮火向他作出猛烈攻击，而非先前协议让大会作为团结公正党平台。

今日下午全国大会召开半途，阿兹敏率领多名中央理事成员及数百名党员离席抗议，过后在马六甲市中心另一家酒店召开记者会，公开向党主席安华表达强烈不满。

他强调，为了平息党内纠纷，他在12月4日晚与安华安排的特别会议中，已清楚表达本身立场，必须要以党为立场为依归，绝不容许任何人趁着在党大会上人身攻击，当时安华也同意这点并且作出保证，双方当时达致多项协议。

他透露，根据双方的协议，妇女组及公青团代表大会依据该党向来秉持的传统，由署理主席主持开幕礼，同时辩论环节上中央代表必须要巩固党团结为出发点及对公正党未向方向做出探 讨，尤其是公正党作为政府的一员，这是极为重要的议程。

阿兹敏说，昨天由他开幕的妇女组及公青团已经遵守之前双方达成的协议，大会在和谐气氛下进行，中央代表在会上发表演词皆表现地非常成熟。

“可是到了今天，母会全国大会情况却出现变化，中央大会上台辩论的演辞几乎倾向一边，对我却是展开连环式攻击，这是我和中央理事所不能接受。”

他表示，全国代表们及观察员原本抱著很期态的心态出席聆听党主席的演讲，希望可以制定明确目标，如何专注在改善党内的包容心及引领公正党向前迈进。

“但是党主席的致词中，却是引用马六甲历史叛乱者Si Kitol和Raja Mendeliar的故事，似乎为辩论者打开先锋。”

他认为，党主席此举让在台上的辩论者毫无忌惮地对他展开连环攻击，也撕裂公正党及领袖长久以来的团结及稳定。

“今早在会上颁给对党贡献者的奖状也具有挑衅性，并否决了许多党基层斗争领袖对党的发展一直所做出的贡献，公正党有今日辉煌，这些基层的贡献良多。”

他遗憾指，参与辩论者倾向一方，也没有带出基层党员的声音，有关演讲只为了抬高某人的梦想，以及向其他领导人发起抨击和指责。

“今日的大会让中央理事感到遗憾，23位理事会成员决定不要继续留在会场里，聆听破坏党员感情及挑衅的言论，所以选择关途离席，并做出联合发表声明。”

阿兹敏强调，今日他们半途离席，并不等同杯葛大会，他们只是不想继续聆听参与辩论的代表发表各种“刺耳”，且具有攻击性的言论，导致更严重的分裂。

询及会否出席大会明日的辩论总结会议？阿兹敏没有给予正面的回答，仅若有所指地表示：“之前的协议也竟然可以公然违约，在这24小时还能让我们有什么期望？” (BPK)

阿茲敏：無意舉辦另一場大會

阿兹敏澄清，有传言指他与一些党领袖会在明日召开另一场会议，而这是不实传言。他无意举办另外一场大会，今日的全国大会，是党建立20年来的最高会议必须出席，他之前已允诺党主席安华会出席此次会议。

他表示，明日举办的是由他掌管的经济事务部于下午6时，在吉隆坡万丽酒店召开的“2030年共享繁荣远景（Taklimat Wawasan Kemakmuran Bersama）”讲解会。

他说，这项活动是由政府举办，同时也亲自邀请安华出席上述活动，他也希望公正党党员都能出席，了解活动的内容。(BPK)