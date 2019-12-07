警晤8人查公青大會騷亂

















（馬六甲7日訊）公青團代表大會昨日發生流血事件，甲州警方逮捕2名馬來男子助查，其中一人有毒品案件前科。甲州總警長拿督末卡欣今日也發布文告，公佈8名男子的照片，尋求8人前往警局協助調查。

2名被逮捕的男子年齡介於20至30歲，並延長扣留2日協助警方調查。

末卡欣今午1時發文告指出，根據警方調查，公青團內有2組人馬，分別為黑衣人及藍衣人，皆屬於同個政黨的黨員。

第一宗案件是於12月6日，早上8時25分發生，當時是藍衣人企圖進入在甲國際貿易中心召開大會的公青團大會會場，被值勤的黑衣人阻止，因此引起藍衣人的不滿，因此到愛極樂警局報案。

第二案件是當日中午12時半，一名黑衣人被同僚告知，另一名夥伴被藍衣人毆打，不過不認識也沒看清毆打的那一方。因此，第一名黑衣人便與藍衣人對質，之後被藍衣人群毆。

群毆事件衍生到場外，黑衣人不甘被藍衣人毆打，在場外暴走並接近藍衣人，於是發生群毆及爭執的時間。在爭執中，有一群藍衣人及黑衣人試圖勸架，不過，第一名黑衣人則被硬物擊中後腦勺，而一名藍衣人也被同個硬物擊中。

警方因此將援引刑事法典第148條文（持械騷動），調查此案，刑罰包括監禁5年或罰款或兩者兼施。

末卡欣在文告中要求知情者聯絡甲中央縣查案官蘇麗雅（018- 775 9203），並促請所有涉嫌騷動人士自動與警方配合調查。