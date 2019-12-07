“橙意檳城”遇氣事 六旬男稱打老婆是調教

（檳城7日訊）由檳州政府推動的“橙意檳城”（Penang Goes Orange）停止性暴力醒覺活動邁入第6年，今年巡回活動期間，竟然碰上一名指打老婆是在“調教”老婆，合理化打老婆行徑的六旬男子。

檳州婦女、家庭、社會發展及性別包容委員會主席章瑛說，“橙意檳城”巡回隊是在新街頭巴剎遇到該名男子，該名男子聲稱如果不打老婆，老婆將重犯同樣的錯誤，所以老公打老婆是必要的。

“更糟糕的是，該名男子在說這番話時，他的老婆就默默地坐在他身後，顯然她已習以為常，試想想她的處境有多可怕啊！”

“檳州婦女發展機構人員當時即刻反問該名男子，如果你的女婿以‘調教’為名打你的女兒，你會怎麼做呢？該名男子低頭不語，然後就駕著摩多離開了。”

章瑛是於今早在直落巴巷“世外逃園”舉行的“橙意檳城”停止性暴力醒覺活動上致詞時，分享上述真人真事。此活動獲得約1000名各族男女青年參與，以站點游戲方式傳遞醒覺。

章瑛指出，在2014至2018年期間，檳州有多達384宗強姦投報案件，其中212名受害者年齡只有13至15歲，占55.2%。而這數據還不包括沒有報案的強姦事件。

與20選區6學院聯辦活動

“檳州政府持續透過檳州婦女發展機構接觸各階層社群，推廣停止性暴力醒覺意識。該機構過去數月，已與20個州選區及6家學院聯辦系列活動。”

檳州首席部長曹觀友則說，任何人都不應受到任何形式的暴力，尤其是對婦女和女孩的性別暴力。他說，檳州自2014年率先舉辦停止性暴力醒覺活動，吉隆坡及森美蘭如今已跟隨檳州腳步舉辦類似活動。

他說，“檳城2030願景”以“重家庭”為首個主軸，並貫徹性別包容政策，放眼打造互相尊重、關愛及具同理心的家庭和社會。他認為，若一個人小時候是個小霸王，長大後很可能難改霸淩性格，良好價值觀應從小灌輸。

世外逃園（Escape Park）創辦人沈芝慶受邀致詞時透露，他是在一個8個女人，即媽媽和7個姐姐的家庭長大，他小時候見過媽媽和姐姐遭性暴力和歧視，當時求助無門。他有幸贊助今日活動場地，希望為改變社會盡一份綿力。

與會者包括檳州婦女發展機構首席執行員王美玲、檳島市政廳秘書拿督阿南、直落巴巷區州議員祖基菲及赤道藝術學院董事會主席拿督蔡貴榮。