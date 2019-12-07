吳添泉：最受華社關註 爪夷 統考 考驗希盟誠意

（哥打峇鲁7日讯）华总会长丹斯里吴添泉认为，目前我国最令人关注的两大华教课题，除了争取承认统考文凭，还有在爪夷文单元课题上争取董事部列为被征询单位，这也将考验希盟政府对华教发展的决策与诚意所在。

“我们希望政府或教育部关注与尊重华小董事部的存在与地位，并把董事部列入教育部最新修订的国民型小学四年级马来文课程及评价标准（DSKP）中，有关介绍爪夷文单元的其中一个被征询单位。”

他表示，这项将在明年落实的措施，教育部已明文规定爪夷文单元不会纳入评估，以及必须获得家教协会、家长和学生的同意，才可以推行的决定中，他认为在征询单位方面，必须再加入董事部才算完整。

吴添泉昨晚在哥打峇鲁出席吉兰丹中华大会堂庆祝成立38周年纪念暨筹募文化基金晚宴上，这么表示。

他指出，华总和董教总等国内主要华团的联席会议上，一致强烈要求教育部必须加入董事部的立场，同时也在前个月要求与教育部对话交流，反映此事。

***********************纳闷要求对话一直没著落

不过令人纳闷的是，有关要求对话交流反映此课题的安排一直无法落实，导致董教总和主要华团在上个月召开的联席会议上，决定向教育提呈备忘录来反映问题，并在最近引发了“在教育部苦等官员接领备忘录”风波，这是让人出乎预料并深感遗憾的进展。

“我们并不反对教育部把家教协会、家长与学生列为征询范围的作法，但必须考虑到的是，在华小的三机构结构中，以董事部更具代表性，许多华小的董事部成员，也包括了家教和校友代表在内。”

他说，董事部向来也是学校在硬体发展，对外筹款，甚至协助软体发展的领头羊，也是向政府反映华小和华教问题的最前线把关者，这个历史的地位和传统的角色，是必须受捍卫和被尊重的。