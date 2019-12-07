【公正黨大會】藍眼只有一派









（馬六甲7日訊）人民公正黨主席拿督斯裡安華強調，公正黨只有一派，沒有分成兩派，儘管黨內有不同的聲音，但大家方向卻是一致的。

他今日在馬六甲主持公正黨全國大會後召開記者會表示，之前他對此寬容以待，不會過於計較，但隨著大會的舉行和所傳遞的訊息，他希望公正黨能回到正軌，因為這牽涉了長期的發展。

正面看待黨員忠誠

詢及是否對公正黨前景有信心，他回應稱，在今日的代表大會上，觀察員分佈四周，一切有秩序及條例，而他對黨員的忠誠持正面看法，覺得大會氣氛很好，婦女組和青年團也是一家人。

針對沙巴代表提出拿督斯裡阿茲敏應作為安華出任第八屆首相的後盾，媒體詢問安華是否認為阿茲敏有必要這麼做，或者私下已這麼做時，安華回應說，“應該問他（阿茲敏），我不是他的發言人。”

此外，他提及，馬六甲蘇丹王朝的沒落與內部叛亂攸關，這是歷史的教訓，因此，他在致詞中提醒大家，作為參考。

詢及大馬如今經濟不理想，安華坦言，希盟政府從經濟非常糟糕的政府手中接管國家，之前推行過的新經濟政策並沒有達到預期效果，因此重振經濟是希盟重要的挑戰。

“這是我們的挑戰，國家經濟仍需改革，以便朝向同一個發展和成長方向。”

安華認為，丹絨比艾補選的結果應成為希盟教訓，提醒大家不要太過自信，必須解決人民的問題，以正面心態接受人民的聲音。

阿茲敏：黨不應分裂

署理主席拿督斯裡阿茲敏被媒體追訪時也說，黨不應該允許分裂，這也是為何他與數名中央理事主動致函安華要求見面的原因，希望尋求主席的指導，以解決黨內一些基本問題。記者詢及究竟是哪一些基本問題？阿茲敏則回答，他們討論“公正”原則，應該從“家”開始，在全面推動前必須先在黨內實踐。

“我希望那個由我倡導的會議，獲得主席給予指導，確保所有決定都符合黨章，也遵照這20年來所採取的程序。”

甲國貿中心藍眼大會 和諧氣氛下進行演辭

昨日的公青團大會發生肢體衝突事件，今日同樣在馬六甲國際貿易中心召開的公正黨大會則在一片和諧下進行，中央代表皆有次序地進入會場聆聽黨領袖的演辭。

日前已承諾會出席大會的人民公正黨署理主席拿督斯裡阿茲敏，聯同其派系人馬，包括副主席兼房屋及地方政府部長祖萊達及蔡添強，一早蒞臨大會現場。

而在大會開始前，公正黨主席拿督斯裡安華，連同顧問兼副首相拿督斯裡旺阿茲莎，先與阿茲敏派系人馬在中心內的貴賓室會談，一般相信與黨內外局勢有關。

安華與阿茲敏派系人馬會談

這次的全國代表大會，幾乎全部公正黨中央領袖都有出席，包括另一名副主席西維爾、總秘書拿督斯裡賽夫丁、宣傳主任三蘇依斯干達、霹靂州署理主席李文材、巴東埔區國會議員奴魯依莎等。

其他希盟盟黨代表計有民主行動黨政治教育局主任兼國防部副部長劉鎮東、行動黨全國主席兼蕉賴區國會議員陳國偉等等。

在會議開始前5分鐘，眾領袖才步出貴賓室，並在公正黨的黨簇擁下進入會場，此時“烈火莫息”此起彼落。

出席率創新高

今天在馬六甲國際貿易中心舉行的公正黨全國代表大會，截至上午10時，在全數2617名中央代表中，出席的有1905人，刷新創黨以來最高出席率。

至於現場發出的觀察員通行卡，已超過1500張。

公正黨總秘書拿督斯裡賽夫丁說，大會觀察員的總人數有3000名，不過為確保中央代表都有位子，所以只好限制觀察員座位，把入場觀察員人數減半，他們對於沒位子坐的觀察員感到抱歉。

今天的代表大會，場面十分踴躍，整個開幕過程在平和氣氛下舉行，雖然黨員在湧入會場時，秩序有些失控，但並不致於妨礙大會進行。

在首個辯論環節，共有8名來自公青團、婦女組及各州代表在大會上發言，每人只限10分鐘。

值得一提的是，這些代表在言詞中，幾乎都呼籲全力支持和擁護安華的領導，讓“烈火莫熄”成為公正黨不敗的精神，博得中央代表掌聲回應。受邀出席觀禮的外國使節，有來自英國、日本、莫斯科、塞內加爾、印度、印尼、新加坡、土耳其及美國駐我國大使。

安華是藍眼實權主席 賽夫丁吁黨員勿忘初心

公正黨總秘書拿督斯裡賽夫丁表示，公正黨經過19年街頭鬥爭，終於成為希盟最大政黨，而經歷10年牢獄生涯的拿督斯裡安華乃是該黨的實權主席，也是我國第八任候任首相。但他提醒該黨領袖和黨員勿忘初心，儘管該黨今日已立足顛峰，但政治鬥爭路程不是永遠一帆風順。

他今日在公正黨第14屆全國代表大會開幕典禮上致詞說，2004年，該黨只有一名國會議員，今日增加到50名，是希望聯盟最大成員黨。黨員方面，自創黨20年來，該黨組織不斷地強大，黨員也從1999年只有4193人，如今增加到94萬8239人。

“這些成就突顯公正黨堅持的開明、廉潔、原則及多元化路線與願景，已深植民心。”

他說，該黨這麼多年來為公正而鬥爭，如今很多黨員也參與了中央及州政府事務。

“但我要時時刻刻警惕大家，包括我自己，黨今日取得的顛峰成就，並不會是一帆風順的。我從政了27年，也把大部份時間放在黨的建設。”

他說，過去的日子並不是完全美好，反而充斥不同的看法、爭論和分歧，就算來到第14屆大選，對如何引領黨前進也存在不同的見解。

“黨今天的成就，證明了多元化概念和見解的差異，更使到黨邁向強大，讓我們有更大能量為人民服務，為國家取得最好利益。”

他強調，公正黨是一個有作為的政黨，它是為人民的命運而鬥爭，基於這個原則，該黨會持續成為有重大意義的政黨。

賽夫丁也宣佈，與2018年5月比較，黨員人數取得大躍進的州屬，包括沙巴州黨員從14萬6000名，如今激增到16萬8000名，增加了2萬2000名；砂拉越州從5萬7000名黨員，激增到7萬8000名，增加2萬1000名。

烏雪支部最多黨員

柔佛州的黨員人數，也從2018年5月的3萬9000名，如今增至4萬9000名，增加1萬名新黨員；霹靂州增加1萬名黨員、吉蘭丹州增加1萬1000名，以及吉打州從4萬9000名，如今增加到5萬9000名，還有檳城黨員人數也大增。

他說，烏魯雪蘭莪是該黨全國最多黨員的支部，擁有2萬1980名黨員。

該黨全國主席安華為大會主持開幕，多達2651名中央代表和3000名觀察員出席大會。

大會結束準備離場 安華阿茲敏再次握手

公正黨第14屆全國代表大會今日在馬六甲舉行，早前已 “握手和解”的黨主席拿督斯裡安華和署理主席拿督斯裡阿茲敏，在大會結束準備離場時，再一次握手。

安華和阿茲敏今早步出貴賓室後便踏入會場，兩人之間隔著顧問理事會主席拿督斯裡旺阿茲莎而坐。整個過程中，他們二人的互動很少，而安華大部分時間都在台上致詞及主持頒獎，且在稍後的記者會，也只有安華一人在公正黨通訊主任法米的陪同下召開。

在大會上，眾人唱完國歌後，安華站起來越過阿茲敏面前，朝隔鄰的甲州首席部長阿德裡走去，與後者握手談笑，此次安華和阿茲敏並沒有正式握手。

過後，當安華致詞後回到座位時，以及儀式結束後準備離場時，兩人才有正式握手。

安華談孔子中庸之道 灌輸對家庭國家關愛

公正黨主席拿督斯裡安華今日首次以主席身份主持全國大會，在發表政策演詞時談及孔子中庸之道，指其灌輸對家庭和國家的關愛及尊重，因此他勸請穆斯林多瞭解其他種族及宗教的文化，包括孔夫子的儒學，以便提高各族間的瞭解及認識。安華是用中文念出“中庸”二字。他提及，本身在25年前擔任副首相時，首次舉辦伊斯蘭及孔子研討會，備受很多人攻擊。

“華人在這裡居住了數百年，一些穆斯林卻要華人離開這片土地，主要是因為不瞭解華人的文化。所以我們應該聽華人的孔子學說，聽孔子的中庸。”

他在會上也提及“苛政猛於虎”的故事，他說，孔子常周遊列國，有次來到一個地方時遇到哭泣的婦女，詢問下方知其丈夫被老虎吃了，便勸婦女到另一處沒有老虎的地方居住，但婦女竟表示那個地方的國王統治比老虎還兇猛。

“這個故事是要灌輸人性及公正的重要性，對穆斯林而言，中庸之道也灌輸大家學習關懷及尊重，尊重家人，也尊重華人。”

當天，大會頒發服務20年獎給旺阿茲莎、副主席蔡添強、公正黨彭亨州主席傅芝雅、總秘書拿督斯裡賽夫丁、中委拿督曼蘇奧斯曼、副主席賽維爾、吉打州主席拿督佐哈里、賽夫丁私人秘書助理娜查哈里。

公青團衝突流血事件 安華向全體黨員致歉

安華今日在公正黨代表大會致詞時，先針對昨日發生的公青團衝突流血事件，向全體黨員致歉。他揚言，一定會開除鬧事的公青團黨員，不過現階段交由警方去調查，大家先勿對任何一方的對錯下定論。

無論如何，他感謝公青團和婦女組昨日努力讓代表大會順利舉行。

“我承認自己有弱點，可以改的我都會改，我希望所有領袖及黨員瞭解黨鬥爭的歷史，黨革新的議程依然必須繼續。”

“全世界媒體都在報道昨日發生的公青團衝突流血事件，令支持者感到遺憾，但希望大家向前看，我們仍然是同一個團隊。”

與此同時，安華承認，要做出允許署理主席拿督斯裡阿茲敏主持青年團代表大會開幕的決定相當困難，這肯定會讓公青團團長阿克瑪及其基層感到失望。

不過，他說，阿克碼及黨員們不應該對此決定失望，應該從以一個大家庭的角度來看待此事，況且看看其成果——大會最後熱鬧及隆重舉行。