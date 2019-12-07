爱上“奇奇” 混血美少女出走印尼











（大山脚7日讯）18岁大马泰裔美少女为爱出走印尼，母亲急得如热锅上蚂蚁，泪洒记者会要求女儿早日现身，好让他们安心。

住在居林的本地泰裔女子依丽安（42岁，美发院员工）今日在前进党公共服务及投诉局主任王松富陪同下召开记者会，希望早日寻得女儿莫蒂卡的下落。

依丽安说，莫蒂卡在今年9月9日留书出走，信上指爱上一名叫奇奇的24岁印尼男子，想和对方一起生活，希望父母原谅女儿，也无需担心，因为有一天将会回家。

她说，女儿是于2年前在餐厅打工认识对方，之后因要继续读书而分手，如今却跟随对方飞到印尼亚齐生活。

她说，女儿离家最初3天曾打电话回家报平安，但每次都在电话里头哭泣，而第3次打来时，因她要女儿提供印尼住址，被对方阻止后，她便和女儿失联至今。

“我有告诉女儿，如果她要在印尼跟那名男子一起生活也不要紧，但要提供我们在印尼的住址，好让我们可以去印尼看她，同时每天向我们报平安。”

她指出，女儿与家人感情很好，有什么事情都会告诉她，但出走前并没有任何征兆，相信女儿是受到别人教唆才离家出走到印尼。

王松富说，他会带依丽安到移民局、警局及印尼大使馆等跟进此事，以追查莫蒂卡的行踪。

他奉劝年轻人，遇到什么问题都要跟父母商量，以免被甜言蜜语所蒙骗。

出席者包括妇女组主席黄凤月。