明年實行大馬@就業計划 財長盼降低青年失業率

（北海7日訊）財政部長林冠英說，我國青年失業率目前高達11%，高于3.3%全國失業率，希望明年6月實行“大馬@就業”計划（[email protected]）後，能降低一半青年失業率。

他今早在記者會上說，政府通過撥款65億令吉的振興配套，在未來5年內創造35万個就業機會，給難以找到具合理薪金工作的青年、畢業生及女性，這還沒包括私人界提供的就業機會，若涵蓋私人界，就有超過100万個就業機會。

計划交公積金局負責

他說，有關計划將交給具有丰富經驗及專業的公積金局負責，新政府是以“專才政策”治理國家，所有新政策不能單靠政府去推行，因為政府也缺乏相關專才，所以必須交給專業的機構去負責。

他說，公積金局已開始著手准備推行有關計划，并會通過網絡實行，失業超過12月的畢業生一旦被雇用，將獲得每月500令吉的薪金獎掖為期2年，至于雇主則同時獲得聘雇獎掖每月300令吉。

針對巫青副團長沙里爾指一旦國陣重新執政，保證提供就業機會給畢業生，林冠英回應說，當國陣做政府時，他們沒這麼做，而希盟執政后，看到希盟努力創造就業機會，國陣就以此課題反擊。

“然而就業機會不應是用來攻擊政府的課題，我希望所有大馬人，包括反對黨能支持政府的努力。”

另外，林冠英今早到北海斯里峇眼惹瑪民眾會堂，移交電鋸和安全設備給峇眼區政府機構及非政府組織，共撥出約3万令吉，為峇眼國會議員服務中心、北海消拯局、威北民防部隊、峇眼亞占、拉惹烏達、雙溪浮油及新路義消隊，各添購2個電鋸及一套個人防護用品（PPE）；雙溪浮油、峇眼惹瑪及峇眼達南州議員服務中心則各獲3個電鋸及2套個人防護用品。

儀式后，大會也為于明天生日的林冠英慶生。

較早前，林冠英到北海峇眼惹瑪國小出席峇眼區62名孩童割禮儀式時說，全國許多基本設施包括學校，被忽略長達15年，因此政府采取“修理、替換和修复”的3R措施，分階段翻修舊設施。

他說，基于政府的財務有限，要翻修全國設施面對相當大的挑戰，但政府會每年逐步翻修，他已宣布撥款280万令吉修复北海警局，目前也已動工。