【巫統大會】 柔代表華語囑咐馬華 “勿辜負丹絨比艾選民支持”

（吉隆坡7日訊）隨著馬華在丹絨比艾補選中獲得勝利，巫統柔佛古來區會代表拿督莫哈末賈夫尼特意以華語囑咐馬華，不要辜負丹絨比艾選民的支持，尤其是華人對國陣的支持。

他今日在巫統代表大會辯論時是首名出場的代表，他先是以馬來語辯論，但在囑咐馬華時，忽然轉為使用流利發表了近1分鐘30秒的演說，令在場者都感到驚艷。

“丹絨比艾的勝利，成為新的精神。不要辜負丹絨比艾選民支持，特別是華族。”

“我們相信馬華能衷心獲得華族對國陣的信任，不要讓我們失望。”

“全民共識（Muafakat Nasional），感謝丹絨比艾的選民，感謝伊斯蘭黨，感謝國陣，感謝馬來西亞人民。國陣已經在丹絨比艾贏了1萬5086多數票，無論發生什麼事情我們會繼續支持國陣，繼續支持巫統，繼續支持全民共識。”

他隨後也說，自己將在演講的尾聲，用馬來語翻譯這段中文演講。

他也呼籲首相，聽取馬來西亞人民的訴求，“人民已經受苦了18個月，請解散國會！”

此外，他表示，如果要通過“全民共識”取得成功，必須以“新馬來民族主義”（Nasionalism Melayu Baru）精神為主。

“我們想要全民共識被視為一個對所有族群都具包容性質的議程。我們應該順應現今的情況，以及以中庸的方式，改變我們對於黨和民族的鬥爭基礎；但同時，我們必須維持我們的原則，即以伊斯蘭、馬來人和馬來西亞為主。”

他希望巫統通過全民共識，向所有人民展現，伊斯蘭是一個民主、進步和中庸的宗教。

他也希望巫統通過全民共識，讓所有人都看到，馬來人是一個想要進步和成功的族群，“我們必須學習摒棄令我們過於驕傲和舒適的‘馬來人至上’（Ketuanan Melayu ）的想法，儘管我們應該對我們是這片土地的主人感到驕傲，但應該適可而止。”

“因為更重要的是，我們必須努力，以便我們更受教育、更富有、更受尊重，這樣一來，馬來人才會受到尊崇。我們必須在所有領域，如經濟、教育等領域成功。”

他也指出，他希望巫統通過全民共識讓所有人民看見，巫統的鬥爭是為了馬來人、伊斯蘭和各民族，其目的不是只局限於民族和宗教而已。

“新馬來民族主義'應該注重共同利益，以便馬來西亞和平和繁榮。”

他表示，巫統應該以中庸的方式，謹慎和明智地鬥爭。