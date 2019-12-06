【公青團大會見血】將向註冊局投訴 敏派促判大會不合法





（馬六甲6日訊）親公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏的公青團署理團長希爾曼以及支持者，決定向黨總秘書和社團註冊局投訴，要求宣判今日的公青團代表大會不合法，必須重新召開。

他今午在愛極樂一家酒店召開記者會表示，今天的公青團代表大會場面紛亂，造成多名代表和理事受到粗暴對待，並且原任大會議長米佔也遭到毆打和挾頸，顯然大會出現破壞性陰謀。因此，他與多名理事和大會代表決定不出席下午繼續召開的大會，以策人身安全。

他說，原任大會議長米占和多名大會代表都已向警方報案，而被粗魯對待的公青團執委也會報警。

原任大會議長報案

“我們會在收集所有報案書後，提呈報告給公正黨總秘書拿督斯裡賽夫丁及社團註冊局，要求嚴正看待此事。”

他表示對這次事件感到傷心和遺憾，並指反觀昨晚由阿茲敏主持開幕的公青團及婦女組代表大會，也有逾千人與會，但沒有發生不愉快事故，儀式順利進行。

“顯然，看來今天召開的公青團代表大會，出現策劃性的破壞和陰謀，連合格代表及觀察員都被禁止進入會場，也有的代表因沒有穿著馬來傳統服裝，因此被擋架在會場外，剝奪了他們的權利。

“更令人感到不齒的是，很多身份受到質疑的黑衣人也參與大會，充當觀察員，卻沒有受到大會秘書處主任蘇克里的阻止，他是持有怎麼樣的立場。”

他直指身為大會秘書處主任的蘇克里，理應對今天大會發生的紛亂事件負起全責。

他揚言，將會通過黨中央及社團註冊局管道，爭取宣判今天召開的公青團代表大會不合法，必須重新召開。