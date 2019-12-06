【誠信黨大會】 末沙布：提權益受損論述 政治老鼠圖令巫裔不安





（沙亞南6日訊）誠信黨主席莫哈末沙布說，大馬如今存在著兩大對立群體，即主調“馬來人權益受損”的論述及強調“自由民主”意識的論述。

他表示，主調“馬來人權益受損”（Melayu Terancam）的論述是由一群失敗的“政治老鼠”所提出，試圖制造及挑起馬來人不安情緒，讓馬來人陷入焦慮及追逐著不確定的“影子”。

他強調，這種”馬來人權益受損“的論述，只會導致欲塑造大馬國民的身份意識失敗。

他今午為誠信黨全國大會主持開幕禮時隱晦地說，另一群體則利用“自由主義民主”作為面具，雖打著自由和公正名義，但實際上只為自身群體謀利。

他直言，這類的群體同樣也會利用宗教、種族、州屬及能任何帶來高報酬的政治課題進行操弄。

削弱國家基礎

“無論是宗教課題、ICERD、國際形勢法院羅馬規約或其他課題只是馬來人過去的焦慮，但卻被一群政治鼠類一再玩弄；而這種極端主義肯定會削弱國家基礎。”

“當然，也有一些人是因為不了解建國原則，才會被部分人誤導。”

“就是這種基層焦慮及相互排斥的危機，造成社會存在著‘排他’的現象。”

末沙布表示，若以二分法種族或其他問題，甚至擴大到參入過分的政治因素，只會破壞國家的和諧。

他說，大馬人的身份，其實是建立在大家擁有共同理想及價值意識，這也是大馬的獨特之處。

身為國防部長的他，也在大會上宣揚誠信黨籍部長的政績，包括他贊揚掌管衛生部的拿督斯里祖基菲里，成功落實希盟在衛生領域的90%競選宣言。

“其他部門也提出了許多建設性政策，以確保現在的聯邦政府能朝向正確道路前行。”

此外，原定主持黨代表大會的總秘書安努亞，可能因早前身體不適而未克出席，並由副總秘書哈邦哈末哥迪代致詞。

成立4年首次改選

誠信黨全國代表大會是即日起至周日，一連3天在沙亞南IDCC會展中心舉行，適逢改選年，今午不少各州代表踴躍出席，以投選新一屆中委，這也是誠信黨成立4年來，首次舉行改選。

本屆參與中委改選的候選人有87人，議長職則有兩人競爭，3人競爭副議長職及兩人競爭查賬職。

出席誠信黨大會的希盟領袖包括行動黨主席陳國偉、公正黨最高理事兼雪州大臣阿米魯丁及土團黨署理總裁兼吉打州大臣拿督斯里慕克力。