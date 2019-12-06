控洗錢12.5億 納吉繼子呈交陳情書

（八打靈再也6日訊）前首相拿督斯里納吉繼子里紮面對的2億4800萬美元（12億5000萬令吉）洗錢指控，已呈交陳情以針對該指控進行調查。

副檢察司莫哈末慕斯達法說，律師已在11月18日呈交陳情書給總檢察署，並將在接下來的案件上更改辯方陳情狀況。

他表示，法庭擇定在12月13日才確定案件陳情的狀況。

13日確定陳情狀況

他今日向法官羅茲納阿尤處理一馬貪污案後，如是指出。

慕斯達法表示，其單位需根據《刑事訴訟法》第51A條文，向辯方提交一些與案件相關的文件，包括案件的證人名單將在案件開審前兩周提交。

今年8月9日，羅茲納擇定2020年1月6至9日，13至16日進行案件審訊。

里紮目前共面對5項洗黑錢控狀，指他從Good Star有限公司和Aabar Investments PJS有限公司獲資金，而這些公司據知與逃亡商人劉特佐有關。

他在2011年4月至2012年11月期間，在加州洛杉磯的City National Bank和新加坡淡馬錫大道的BSI銀行領取這筆款項。

一旦在反洗黑錢與反恐融資法令及非法活動收益法令下被判有罪，里紮可能面對最高5年的監禁和最高500萬令吉罰款，或收賄金額的5倍，以何者較高為準。