【巫統大會】扎希：希盟執政無法降物價 來屆大選投國陣掌中央







（吉隆坡6日訊）巫統全國主席拿督斯里阿末扎希以希盟執政中央後，無法降低物價、削減各種人民援助金、原產品跌價、辭退公務員等理由，呼籲人民在來屆大選投選真正關注民生的國陣重新執政，並埋葬希盟成為一屆政府。

他說，巫統關注平民百姓的生活，卻發現希盟政府無法有效管理國家經濟成長，卻在短期內出售了逾330億令吉的國家資產。

指短期內售逾330億國家資產

“縱使大馬經濟萎縮，但這不是出售國家策略性資產的理由，更何況這是象徵土著與馬來人尊嚴的資產。”

阿末扎希在巫統大會上發表演講時說，希盟政府落實的服務與銷售稅（SST）並無法降低物價，B40與M40群體的生活越來越困苦，廣大民眾並沒有從SST中受益，卻只是讓特定群體受益。

“原本有700萬人可以領取生活津貼，如今只剩下500萬人；農民向巫統訴苦，指棕油價格在2018年5月時，每噸可賣600令吉，如今只剩下280令吉，全國逾65萬墾殖民小園主、11萬2000戶家庭因此受苦。”

“過去漁夫每月可獲300令吉援助金，如今只有250令吉，還有很多農民都被取消資格；殘障人士的津貼也從每月350令吉削減至300令吉、宗教老師過去每年可領1500令吉津貼，如今只有1200令吉。”

“在第15屆大選時，就重新投選一個真正有誠意照顧公務員福利的政府吧！”

全民共識將發揮無限潛能

阿末扎希說，“全民共識”（Muafakat Nasional）就是向人民獻議的新契約，將發揮無法預計的潛能。他提及，巫統與伊黨在9月14日成功簽署《全民共識憲章》，是重要的歷史時刻。我們的偉大宏願，也就是在沒邊緣化其他種族的情況下，馬來人大團結已實現。

他說，巫統正在轉型，以迎合21世紀的政治訴求，從其他國家被標簽為“老派政黨”的例子吸取教訓。他說明，就算一些老派政黨曾被打敗，還是可東山再起。巫統必須建立新的政治論述，在我國及世界仍有重要地位。

“巫統須保持與時並進的彈性政治，保持耐力、鬥爭力和競爭力直至第15屆大選。”

他補充，巫統需做好準備面對未來的挑戰，其中包括城市化的挑戰，過去巫統的支持者來自鄉區的馬來人，如今鄉區居民只占24%。

設巫統鬥爭基金公開民眾捐款

巫統總秘書丹斯里安努亞宣布，巫統從即日起，成立“巫統鬥爭基金”，公開讓黨員與國人捐款資助巫統的鬥爭理念。

他今日在2019年巫統代表大會開幕儀式上說，“今天，我宣布成立巫統鬥爭基金，如果你沒有一千，可以捐三百；如果你有金戒指金項練，也可以捐進募捐箱里，或者直接匯款到基金戶頭里。”

另一方面，他也說，巫統與伊斯蘭黨同意在吉隆坡世界貿易中心（PWTC）設立永久辦事處，以落實對《全民共識憲章》所做的政策與決定。

他說，巫統與伊黨同意共同設立並管理該秘書處，處理一切與落實憲章、執行委員會所做的決定，以更有效的推動該憲章的各項決定。

他也宣布共有2695位代表出席今日開幕大會，並指巫統現有的黨員逾329萬5000人，新增黨員也超過2萬8000人，還陸續有來。

安努亞慕沙也在會上宣布，巫統與國陣成員黨正在撰寫“第15屆全國大選藍圖”，與成員黨共同策劃在來屆大選重奪布城政權。

魏家祥重申：全民共識非聯盟

馬華總會長拿督斯里魏家祥再次表明，由巫統和伊斯蘭黨簽署的《全民共識憲章》（Muafakat Nasional）只是一種精神，並非一個聯盟。

他表示，事實上，這個憲章中並沒提及任何“協議”或“黨派”字眼，但這個精神本身是沒問題的。

他說，我們不要做出任何國陣要被廢除的假設，國陣沒要被廢除，就算我們要支持該憲章，又有何問題呢？

“就像丹絨比艾補選應用了該憲章中的價值觀，放下種族與宗教課題，共同實現該憲章中的價值觀，最終成功勝出。”

“民眾應放下對該憲章的刻板印象，不要認為該憲章是一個聯盟。”

針對限制首相任期最多兩屆的看法時，魏家祥直言，這是希盟要實現競選宣言的其中一個舉措，但是否要追溯回之前的首相任期，這就交回給人民定義。

他說，此政策是為證明給人民知道，希盟有在行動，並非沒有在實現競選宣言。這項政策要等到明年三月、四月才會有定案，因為還需通過國家元首批準。

目前最重要任務 下屆大選重奪政權

阿末扎希表明，巫統目前最重要的任務，便是在下一屆大選重奪政權。

他說，雖然巫統從沒當反對黨的經驗，但他依然接受人民在第14屆大選中所做的決定。

“今天我們看到他們（執政黨）在我們失敗時嘲笑我們，甚至帶有欺騙及誹謗的成分。但我們要有耐心，時間將決定一切。”

“時間過得很快，在14個月前，我在出任黨主席的就職演講中表示，要實施7項大措施及21項行動，這些工作已在持續進行。”

阿末扎希聲稱，已要求巫統最高理事會審查及修改部分黨章，並任命兩個重要的職位，以加強巫統與國陣成員黨的關系。

他說明，分別任命了巫統元老東姑拉沙里為巫統顧問委員會主席、前首相納吉為國陣顧問委員會主席，讓二位具經驗的領導人，繼續為巫統做出貢獻。

他也說，有幾項涉及婦女地位、會員資格、沙巴自治權等的黨章條款，將由修章委員會主席提出，這些修改將確保巫統繼續強大。

丹絨比艾補選大勝 證明全民共識獲支持

阿末扎希聲稱，巫統與伊黨簽署《全民共識憲章》後的首個考驗是丹絨比艾國會議席補選，這場補選給予他們很多的訓示 ，也成了華社及非馬來人社會對於國陣及《全民共識憲章》支持的標桿。

他認為，國陣以1萬5086張多數票的大勝，證明《全民共識憲章》是超越種族及政治理念的，除了證明這種合作模式獲人民支持，也證明多元理念的成功，粉碎了兩個最大馬來人政黨合作是種族主義及被標簽為塔利班的指控。

他表示，補選的勝利也證明《全民共識憲章》日益受人民接納，也成了一個新的政治論述，如今維持這個勝利的士氣也成了國陣及《全民共識憲章》的挑戰，因為獲得勝利固然困難，但維持勝利成果更為困難。

他強調，如今讓人擔心的，政府雖然沒修改聯邦憲法卻在逐漸侵蝕憲法，這才是他們以狡猾方式在做的事，否決所有的馬來人特權。

“政府面對更大困境是，自由主義、反馬來人及反伊斯蘭、同情共產黨及社會主義的群體在利用希盟的勝利，去摧毀長久以來所完成的建設。”

阿末扎希聲稱，無視共產主義的所有殘暴，讓前馬共總書記陳平骨灰帶入大馬，政府被問及時則宣稱他們不知道，沒相關資料。

他強調，在前首相拿督斯里納吉掌權時期的內閣，拒絕讓陳平骨灰進入大馬，我們所有人拒絕把陳平視為爭取獨立人士，因為這是在傷害人民的感受。

“我們同情巴西沙叻區國會議員拿督斯里達祖丁，已道歉及禁足，但還是要被帶上國會特權委員會，就是因為陳平骨灰，他無意傷害任何宗教人士的感受，而只是要陳平骨灰不被神化，因為陳平是殺害大馬人民的馬共恐怖分子。”

“巫統反對IPCMC法案（獨立警察投訴及行為不檢委員會法案），因為要捍衛警隊，警隊是沒政治顏色（傾向）的，他們是為了要捍衛安全，而巫統會繼續與軍人及警察同在。”

維尼斯瓦蘭：國陣須與伊黨合作

國大黨主席丹斯里維尼斯瓦蘭認為，巫統和伊黨都可以化敵為友，國大黨和馬華也一樣可以。實際上，國陣必須與伊黨合作，因為在大選中可以有很好的效果。

詢及國陣與伊黨合作，伊黨是以伊斯蘭化原則治國一事，他說，國大黨支持支持1965年伊斯蘭法庭（刑事權限）修正法案（355法令修正案），只要憲法保障非穆斯林的權益。

“如果現在政府重新提呈355法案，國大黨會支持。”

他出席2019年巫統代表大會開幕儀式後受詢時說，為了打造更美好的國家，穆斯林和印裔能夠更好地互相了解，國陣必須與伊黨合作。