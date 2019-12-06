又是非法丟棄化學廢料 300戶聞異味反胃嘔吐









（巴生6日訊）繼上月杪瓜雪丹巴爪哇發生非法丟棄化學廢料爆炸燃燒之後，雪州又出現一宗非法丟棄化學廢料事件。

巴生班達馬蘭新邨巴板路及阿郎路近一個月入夜後，常彌漫一股異味，遠至3公里範圍都能嗅到，造成三百多戶邨民健康受影嚮，有的呼吸困難、失眠，甚至反胃嘔吐。

這股異味令邨民感到不適，於是全力追查異味來源，結果發現每隔數天就會出現一輛疑似載著化學廢料的油槽車駛進班邨鹹水芭一私人地，毗鄰雙溪奧河流和51號水閘。

油槽車每當路經民宅就會散發濃濃異味，因此邨民懷疑有無良工廠將化學廢料傾倒在鹹水芭私人地河邊。

班達馬蘭區州議員梁德志接獲邨民投報，馬上聯系巴生市議會、警方和雪州環境局，在昨夜聯合展開突擊取締行動，希望在現場人贓並獲。

取締大隊昨晚9時30分抵達私人地，警方撬開大門進入。私人地約1300平方尺，取締隊在毗鄰雙溪奧河邊發現不明黑色液體，部分已流進河里，嚴重污染環境。

被異味困擾近1個月

梁德志在取締行動結束後對媒體表示，邨民投報稱他們已被異味困擾近一個月，其中第一區和第二區尤其嚴重，若風向改變，連武吉丁宜部分地區也能聞到異味。

他說，為了消除邨民的疑慮和不安，環境局於2周前開始展開調查。

“我也到傳出異味的地點勘察，但一直無法找出源頭，所幸獲得邨民提供情報，才知道丟棄的地點。”

他說，環境局官員已取得化學廢料的樣本帶回化驗，很快就知道是何種化學廢料。

梁德志表示，環境局將援引1974年環境素質法令第34B條文調查，一旦相關人士被捕入罪，可被判處監禁不超過5年，或罰款最高50萬令吉。

他直言，這可能是無良工廠業者為節省開銷，鋌而走險將化學廢料隨意丟棄。

他說，由於涉及私人地，執法單位將調查地主是否涉及，若發現地主是同謀，將一並對付。

邨民跟蹤油槽車來到工廠

梁德志揭露，邨民懷疑化學廢料是由一輛油槽車載來丟棄，邨民跟蹤油槽車來到工廠時，卻遭一批兇神惡煞的人士追趕。

他披露，邨民見狀不妥馬上驅車離開，才避免遭對方包圍或作出不利的行動。

“我要警告業者，不要試圖挑戰法律，我們一旦掌握證據，就會對付違例者，決不妥協。”

他補充，邨民若再見到油槽車，務必拍下照片，尤其是車牌號碼。

“我們歡迎邨民聯絡服務中心03-3163 1139提供情報。”

梁德志表示，他將請示掌管雪州環境、綠色工藝、科學、工藝、革新及消費人事務的行政議員許來賢協助處理此事，包括要求盡快清理走化學廢料。