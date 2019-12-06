財長：提供買賣便利 3島恢復煙酒免稅

（八打靈再也6日訊）財政部長林冠英昨日在國會提呈2019年關稅（浮羅交怡）（修訂）法令、2019年關稅（刁曼）法令及2019年關稅（納閩）（撤銷）法令，有關法令是讓香煙和酒類產品在三個免稅島，即浮羅交怡、刁曼和納閩內成為免稅商品。

他表示，最初之際，香煙和酒類帶進免稅島是不必繳付進口稅，但2016年起此類商品開始被課稅，旨在控制銷售渠道，之後免稅煙酒只能在免稅商店販賣，同時也限制居民和遊客在免稅島購買煙酒類產品的數量。

他提到，免稅商店銷售渠道的重組及購買產品設限的架構重組已引起商家及前往免稅島嶼旅遊的遊客不滿，特別是大馬關稅局的實體把關程序，牽涉到從擁有執照的批發倉庫購買及運送煙酒商品到免稅商店的過程。

有鑒於此，為改善其程序及讓免稅島嶼的商家及遊客買賣煙酒產品時提供便利，這兩項產品在2019年3月27日，已重新恢復為免稅商品的地位。

林冠英希望，這項新政策措施會為商家、消費者及遊客帶來正面的影響，同時恢復免稅島嶼的旅遊業榮景，吸引更多遊客到我國來旅遊。

關稅局執法將加強

他說，雖然如此，為確保這項新措施不被濫用來進行走私活動，關稅局的執法與監督將會加強，以確保免稅島嶼的香煙與酒類商業活動不會導致影響政府稅收。

上述3項法令已在2019年3月27日開始生效。