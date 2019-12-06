全民共識憲章 非穆支持國陣的標桿

（吉隆坡6日訊） 巫統全國主席拿督斯里阿末紮希聲稱，巫統與伊黨簽署《全民共識憲章》後的首個考驗是丹絨比艾國會議席補選，這場補選給予他們很多的訓示 ，也成了華社及非馬來人社會對於國陣及《全民共識憲章》支持的標桿。

他認為，國陣以1萬5086張多數票的大勝，證明《全民共識憲章》是超越種族及政治理念的，除了證明這種合作糢式獲人民支持，也證明多元理念的成功，粉碎了兩個最大馬來人政黨合作是種族主義及被標簽為塔利班的指控。

他表示，補選的勝利也證明《全民共識憲章》日益受人民接納，也成了一個新的政治論述，如今維持這個勝利的士氣也成了國陣及《全民共識憲章》的挑戰，因為獲得勝利固然困難，但維持勝利成果更為困難。

他強調，如今讓人擔心的，政府雖然沒修改聯邦憲法卻在逐漸侵蝕憲法，這才是他們以狡猾方式在做的事，否決所有的馬來人特權。

“政府面對更大困境是，自由主義、反馬來人及反伊斯蘭、同情共產黨及社會主義的群體在利用希盟的勝利，去摧毀長久以來所完成的建設。”

“極度讓人失望的是，我們一直以來否決的共產主義理念，逾千人民的犧牲，逾萬名保衛安全人員在森林對抗馬共時期被殺害。回顧共產主義的殘暴，有人被活生生燒死、有孕婦被害、受害者被槍擊頭部、有的被關在山洞、有的被關在屋子內燒死，母親失去孩子、妻子失去丈夫、軍警人員，包括前全國總警長丹斯里阿都拉曼哈欣、前霹靂州警長丹斯里古傳光皆被殺害。”

阿末紮希聲稱，無視共產主義的所有殘暴，讓馬共前總書記陳平骨灰帶入大馬，政府被問及時則宣稱他們不知道，沒相關資料。

他強調，在前首相拿督斯里納吉掌權時期的內閣，拒絕讓陳平骨灰進入大馬，我們所有人拒絕把陳平視為爭取獨立人士，因為這是在傷害人民的感受。

“我們同情巴西沙叻區國會議員拿督斯里達祖丁，已道歉及禁足，但還是要被帶上國會特權委員會，就是因為陳平骨灰，他無意傷害任何宗教人士的感受，而只是要陳平骨灰不被神化，因為陳平是殺害大馬人民的馬共恐怖分子。”

“巫統反對IPCMC法案（獨立警察投訴及行為不檢委員會法案），因為要捍衛警隊，警隊是沒政治顏色（傾向）的，他們是為了要捍衛安全，而巫統會繼續與軍人及警察同在。”