人民生活水深火熱 扎希:讓希盟成為一屆政府

（吉隆坡5日訊）巫統全國主席拿督斯里阿末扎希以希盟執政中央後，無法降低物價、削減各種人民援助金、原產品跌價、辭退公務員等理由，呼籲人民在來屆大選投選真正關註民生的國陣重新執政，並埋葬希盟成為一屆政府。

他說，巫統關注平民百姓的生活，卻發現希盟政府無法有效管理國家經濟成長，卻在短期內出售了逾330億令吉的國家資產。

“縱使大馬經濟萎縮，但這不是出售國家策略性資產的理由，更何況這是象徵土著與馬來人尊嚴的資產。”

阿末扎希在巫統大會上發表演講時說，希盟政府落實的服務與銷售稅（SST）並無法降低物價，B40與M40群體的生活越來越困苦，廣大民眾並沒有從SST中受益，卻只是讓特定群體受益。

“原本有700萬人可以領取生活津貼，如今只剩下500萬人；農民向巫統訴苦，指棕油價格在2018年5月時，每噸可賣600令吉，如今只剩下280令吉，全國逾65萬墾殖民小園主、11萬2000戶家庭因此受苦。”

“過去漁夫每月可獲300令吉援助金，如今只有250令吉，還有很多農民都被取消資格；殘障人士的津貼也從每月350令吉削減至300令吉、宗教老師過去每年可領1500令吉津貼，如今只有1200令吉。”

“在第15屆大選時，就重新投選一個真正有誠意照顧公務員福利的政府吧！”（TTK）