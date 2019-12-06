【公青團婦女組大會】阿茲敏致詞只提敦馬未提安華 “公正黨非靠一人創建”

（馬六甲5日訊）公正黨署理主席阿茲敏如願為該黨的兩大臂膀大會開幕後，在致詞時只大讚首相敦馬哈迪的“2030年共享繁榮”願景，卻隻字不提黨主席安華，不僅如此，他在演詞的末端還似乎意有所指的強調，公正黨不是靠“一個人”創建的。

阿茲敏週四晚的前半部演詞主要是談國家概況與經濟表現，但後半部演詞則聚焦於希盟與公正黨。

《當今大馬》引述他的談話指出，公正黨必須扮演希盟的基石，並與其他盟黨一起改革及發展國家。

“作為一個多元政黨，公正黨肯定會面對挑戰與意見分歧，而我們已經證明，我們所面對的每一個不同意見，都能以團結及互相尊重的精神來處理。”

“我們也必須胸襟寬大的聆聽基層的意見。我相信，如果我們堅守理想與鬥爭原則，不管是任何分歧、問題或危機都能解決。我們將比以往更強大。”

過後，他在演詞進入尾聲時突然話鋒一轉說，公正黨向來仰賴群策群力，而不是單靠一個人所創建。

“今天禮堂內的每個人都有份建立這個黨。公正黨不是由一個人所創建的而已，因為我們每個人都是公正黨的鬥士和英雄。”

阿茲敏在致詞時也大贊首相馬哈迪的“2030年共享繁榮”願景，並要求黨員努力協助達致該願景。

不過，他在致詞過程中卻完全沒有提到安華。

今年的公正黨代表大會是在馬六甲國際貿易中心（MITC）舉行，雙臂膀大會則率先於週四晚開幕，並獲得逾千人出席。

“交由警方查非禮案” 阿茲敏支持安華

針對安華再度被捲入非禮案一事，阿茲敏說，安華已採取應有的行動包括報警，一切交由警方進行調查工作，而任何涉及這類文化的人士都必須受到懲罰，因為社會需要健康的環境。

“安華早上已針對此事解釋，作為署理主席及最高領導，我將支持安華。”

此外，公正黨婦女組主席哈妮扎說，截至今年11月15日，公正黨婦女組共有36萬9979名黨員，佔了全國黨員逾50%，因此，婦女必須扮演好角色，助黨員團結一致的邁開腳步發展國家，同時繼續為黨的鬥爭目標努力。

“公正黨成立至今經歷了許多鬥爭，當中有許多無名黨員扮演角色，因此，我們不能接受任何一方為了抬高某些領袖，而分化黨及破壞團結。”

她指出，婦女組最近已與最高領導會面並反映意願，並將合作捍衛新馬來西亞，也希望公青團一起努力發展國家。

阿茲敏稱與安華關係良好

阿茲敏說，他與公正黨主席安華、中央理事會、公正黨和婦女組的工作關係保持良好及正面，只是也許媒體因為這60年來都在報導一個不能有商量及存在差異的政黨，所以現在看到有政黨的主席及署理主席出現意見分歧而感到奇怪和驚訝。

“這是健康的民主現象，即主席、署理主席、青年團與婦女組的關係都非常正面，一起為發展新生代而努力。”

他指出，在一個有活力及捍衛民主精神的政黨裡，必定有不同的看法和方法，這也是一個政黨的強處，因為彼此最終會達成協議。

阿茲敏週四晚在馬六甲為公正黨全國婦女組及青年團代表大會主持開幕儀式後，在記者會上針對媒體詢問他在與安華會面後的關係狀態時，如此披露。

詢及主持大會的感覺時，阿茲敏表示，根據傳統，黨署理主席將為青年團和婦女組大會主持開幕禮，而主席則為黨大會開幕，只要他擔任署理主席，他就會執行這項工作，並沒有什麼值得驚奇。

針對之前缺席會議的原因，以及是否有需要與安華更頻密的單獨會面的問題，他則稱，他都會出席黨的活動及節目，但就像他向安華及中央理事所解釋般，有時他必須到國外履行公務，以及與其他群體接觸，以致他無法出席黨的活動。

“這些事項都已在政治局會議中與安華和中央理事會談論，且屬於內部黨務，不需要與媒體分享。”

詢及公正黨是否已取消另一場大會時，他則回稱，除了在馬六甲舉辦的公正黨代表大會，並沒有其他的大會。