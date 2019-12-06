【公青團婦女組大會】藍眼2臂膀大會順利開幕 阿茲敏乘三輪車入場











（馬六甲5日訊) 公正黨全國婦女組及公青團全國代表大會順利舉辦開幕儀式，而負責為公正黨這兩大臂膀主持開幕禮的署理主席拿督斯里阿茲敏在搭乘以公正黨黨旗佈置而成的三輪車入場時，一眾支持者蜂擁而上，使場面差點失控。

阿茲敏於週四晚上8時25分左右抵達會場外時，在多名黨員及擁護者的歡呼聲中被護送至貴賓室，雖然場面擁擠及混亂，但他依然全程微笑舉手向支持者致意。

現場有大批身穿紅衣的“AA Team”支持者，他們都高喊"Hidup Azmin Ali"及“烈火莫熄”口號。

在阿茲敏進入貴賓室後，現場仍有許多黨員聚在貴賓室外歡呼，久久不願散去，到了8時35分，與會者才逐漸進入會場，等候儀式開始。

8時40分左右，阿茲敏乘著以公正黨黨旗布置而成的三輪車進入會場，現場黨員給予熱烈掌聲和歡呼聲。

備受矚目的公正黨全國代表大會週四晚在馬六甲國際貿易中心開幕，而現場於傍晚6時30分便已陸續出現人潮，大會也準備了數以千計的座位，而黨員的出席率可說是非常高。

此外，青體部長兼土團黨青年團團長賽沙迪則於8時20分左右現身會場觀禮。