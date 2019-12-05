拉曼承諾明年不漲學費 青年先鋒：4千萬補貼行政虧損

（吉隆坡5日訊）拉大青年先鋒說，拉曼大學學院已承諾明年的在籍生和新生的學費都不會調漲。

該組織週四通過官方臉書發文告說，校方也願意讓財政部把政府撥發的4000萬令吉下放予校友總會成立的基金會，以便補貼在行政虧損的項目。

“雖然4000萬令吉特別撥款的用途尚未羅列出來，但當中也有附加條件，不過，校方表示願意配合校友總會。”

文告指出，校方將會按照標準程序記錄與報告所有基金的用途，而現有的信托基金董事會將會納入4個新成員，他們都是專業人士和企業領袖。

“校方目前也正在計劃建造多層室內停車場、學生活動中心和額外教室。”

文告說，拉大青年先鋒已於週一（12月2日）提呈涵蓋5大訴求的請願書予拉曼大學學院校友總會、學生事務處和學生代表理事會，並於提呈請願書的隔日和拉曼大學學院董事會主席拿督斯里廖中萊會面。

文告稱，倘若日後在尚有行政盈餘的情況下，校方又貿貿然調漲學費，拉大青年先鋒將不會接受不合理的解釋，並且持續捍衛學生福利。

“信托基金董事會原有的4位馬華成員必須被更換，被納入的4位新成員必須是來自獨立身份背景，不能與政黨相關。”

文告說，拉大青年先鋒認為這是該組織迎來的首階段勝利，身為拉曼生必須一起監督制衡，以確保所有訴求能進一步被落實，並且會持續保障學生福利，以實現學生自治和校園自主。