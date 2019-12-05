青黃不接 謠言中傷 吉防虐動物協會解散





（雙溪大年5日訊）創立已有7年的吉打州防止虐待動物協會，基於每年理事會改選時面對青黃不接問題，再加上受到一些不負責任者在外散播謠言誹謗，日前召開大會後決定解散。

至於該協會位於老街場的庇護所，以及熱心人士捐給該協會的款項等，估計將在1月15日對外公佈後，才舉行移交的儀式。

吉打州防止虐待動物協會主席陳施瑋向《光明日報》指出，理事會估計在1月15日之前向社團註冊局辦好解散手續，屆時將對外公佈細節，尤其公眾人士捐來的餘款等。

她今日通過該協會“救援隊”微信群組發表文告宣佈這消息時說，理事會是於上月（11月）召開大會後，議決解散該組織。

“這些年來，每一年的理事會改選都面對青黃不接的問題，沒人願意承接這個重擔，卻有更多所謂愛護動物的一群人，因為所投報的案件不受理或其他原因，而在外散播遙言，誹謗吉打州防止虐待動物協會的理事會沒做工。”

她指出，該理事會堅信，一個團隊的運作必須建立在原則的基礎上。為此，理事會於2019年11月中召開大會後決定解散，並已幸運覓得一位熱心義工願意接手庇護所。

該協會庇護所稱為“傷殘病犬中途站”，是在2017年12月31日正式操作，至今已經第4個年頭。

陳施瑋在文告上強調，該會向來秉持“制度化”及“透明化”的原則，基於該庇護所就在學校與住宅區附近，再加上空間與人力物力的限制，故向來都嚴格限制收容量。

“庇護所不能無限制地接收所有流浪狗，一般上只能接受傷勢嚴重或已失去覓食能力的對象。因此，本會的庇護所向來對外名稱是‘傷殘病犬中途站’，痊愈後的狗在結扎後就被安排領養或是原地回放。“

無論如何，該會對於這些年來理解庇護所實際狀況，並給予該協會支持的公眾表示感激。

據了解，除了收留及救援受傷及傷殘的動物之外，該會也通過微信群組設立每月10令吉結紮群，為流浪母狗籌募結紮手術款項。