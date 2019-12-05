工大校園選委會 學生首次全權擔綱







（新山5日訊）馬來西亞工藝大學校園選舉委員會首次由學生全權擔綱，33名成員當中，包括來自印度及巴基斯坦的國際生，可以共同處理及監督今年的校園選舉運作，而且工大國際生及碩博生這次不僅可享有投票權，還可角逐士姑來及吉隆坡校園的議席。

該校昨日發表文告指出，這場為選出2019年及2020年學生代表理事會成員的校園選舉，來自電子工程系三年級的莫哈末賽夫法依茲，以6043張票數成為校園級議席的理事之一。

校園級議席共有9個名額，其中2位來自吉隆坡校園，其餘則是來自士姑來校園；系院議席方面，則有27個議席名額，其中21位來自士姑來校園，其餘6位來自吉隆坡校園。

允國際生及碩博生投票

文告指出，這次的校園選舉迎來競爭激烈的三角戰，分別有學生陣線（Identiti Mahasiswa）、學生前進聯盟（Aliansi Mahasiswa Progresif ，AMPro）及獨立候選人參選。學生陣線派出的5位校園級議席候選人及8位系院級議席候選人，皆在校園選舉中勝出。

文告也指出，該校為響應教育部去年9月宣布應讓大學生在自由且透明的情況下舉辦校園選舉的呼籲，因此今年決定讓學生全權負責承辦校園選舉，以期塑造多才多藝、全面及有能力面對未來挑戰的人才。

文告指出，由學生組成的校園選委會，除了有來自校方的指導，以及200名秘書處成員的協助，也參與由布城的選委會總部提供的理論培訓課進行模擬選舉。

今次共迎來2萬3032名學生選民，投票同時在士姑來及吉隆坡校園進行，並於當晚公佈選舉成績。

較早前，配合校園選舉的到來，來自3個不同陣營的競選團隊自上個月27日起，也在校園內進行了競選造勢活動，向學生宣傳競選宣言。選委會也舉辦了鼓勵學生投票的活動。