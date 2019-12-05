中國阿窿撈到大馬 3週做了百萬生意







（加影5日訊）設在中國總部的大耳窿集團，3個星期前開始“跨國”到大馬，在雪州加影綠野山莊（Country Heights）一間三層式別墅設立大本營，除了放貸給中國人之外，也涉嫌詐騙活動，至今已做了“百萬”放貸生意。警方逮捕15名中國男女，起獲375台手機及3部手提電腦後，發現他們放貸以人民幣來計算，每通手機交易平均放貸三四萬人民幣。

這個中國大耳窿集團涉嫌在本地租下豪華別墅來進行借貸及詐騙三個星期後，於今天下午2時許遭雪州反風化、肅賭及私會黨取締組警方上門取締，當場逮捕15名年齡介於20至40歲中國男女。

每筆交易放貸4萬人民幣

雪州反風化、肅賭及私會黨取締組主任阿茲米說，這是雪州首宗中國大耳窿在本地設立大本營被警方偵破的案件。

他指出，警方調查發現，這個大耳窿總部在中國，主要的對像都是中國人。

他說，這批落網的12男3女的中國嫌犯年，平時吃住都在別墅內，不能出去，活動三星期已做到百萬令吉。根據警方調查，放貸以人民幣來計算，每通手機交易平均放貸三四萬人民幣。

阿茲米說，根據警方調查顯示，這些嫌犯們平時是在大本營用手機聯繫中國人問要不要藉貸，如果借貸人同意借錢，那麼他們將會用電腦記錄借貸人資料和借貸款額，之後再由中國大耳窿總部負責發放借貸的現款，貸款期為36個月。

他透露，這些嫌犯是於今年10月13日來馬，每日從早上9時開始工作，一天八小時，平均每人每月收入一萬馬幣。

他指出，隨著這些嫌犯被捕後，警方已將他們同起獲的物品帶回加影警區總部接受進一步調查。