涉非法網貸賭博詐騙 51中國人面控22人認罪





（馬六甲5日訊）51名中國籍男女被控於今年11月期間涉及住家公開賭博及行騙，其中22名被告承認在住家公開賭博，各被判罰款2萬令吉及坐牢1個月，刑期從被捕日算起，若無法繳付罰款，則以坐牢2個月代替。

另外29人被控欺騙罪，今日在甲州地庭面控時否認有罪。法庭不准被告保釋，擇定明年1月8日過堂。

51名被告的年齡介於17至46歲，有41男及10女。

其中22人是17名男被告及5名女被告，今日於推事庭面控。控狀指他們於2019年11月19日約下午4時10分，在甲州吉里望某住家單位，使用手機進行非法賭博活動，抵觸1953年住家公開賭博法令第4(1)(c)條文。

一旦罪成，可被判罰款不少於5000令吉，或不超過5萬令吉，以及坐牢不超過3年。

本案由副檢察司阿妮絲提控，被告的代表律師分別是陳孝偉及黃獻斌。

22名被告聆聽控狀後，皆認罪不諱。被告代表律師向法庭求情時，指被告皆為中國人，沒有犯罪記錄，並指他們已當場認罪，替法庭省下時間及費用，加上已悔改，希望能夠盡快回到家人身邊。

此外，律師指受害者不是馬來西亞人，而且被告在11月19日被扣留至今，希望法庭輕判。

推事莫哈末納茲霖最後決定判被告每人罰款2萬令吉及坐牢1個月，若無法繳付罰款，則以坐牢2個月代替。

禁保外1月8日過堂

另一方面，29名中國籍男女被告今日分別在第二及第三地庭面對欺騙控狀。控狀指他們在2019年11月19及20日期間，於甲吉里望某住家單位進行不存在的網上非法借貸活動，受害者皆來自中國，抵觸刑事法典第420條文，並可在相同法令第120B(1)條文下同讀。

一旦罪成，可被判坐牢不少於1年及不超過10年，以及鞭笞及罰款。

本案分別由副檢察司哈雅杜、李慧儀及英丹麗雅娜提控。

29名被告聆聽控狀後皆否認有罪。法庭不讓被告保釋，同時擇定2020年1月8日過堂。