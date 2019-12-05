拉曼撥款從100萬到4千萬 張盛聞抨林冠英兒戲

（吉隆坡5日訊）馬華總秘書拿督張盛聞抨擊財政部長林冠英在處理拉曼大學學院撥款課題上過於兒戲，先是財政預算案宣布100萬令吉撥款，在希盟輸了丹絨比艾區國會議席補選後又承諾給3000萬令吉，現在隨口又說要增加至4000萬令吉，完全把事情政治化。

“不懂這個財長是不是能夠將國庫隨隨便便依據個人喜好來增加或減少(撥款），這樣國家的財務會非常糟糕。”

張盛聞於今日出席馬華志工團舉辦的GOCARE“小廚大愛”愛心廚房開幕及揮旗禮後接受媒體訪問時說，林冠英要撥款3000萬、4000萬或5000萬令吉都是其個人的決定，但對方將撥款交給一個尚未成立，且還完全不懂如何運作的校友會信託基金的做法，就顯得非常兒戲。

依據個人喜好增加或減少

他說，拉曼大學學院教育基金會多年來都受到政府的承認和管制，裡面的理事會有來自財政部和教育部的代表，也受到貿消部嚴密監督，所有的財務報表需要每個月提呈，每一筆支出都非常明確列出。

他批評林冠英不願將款項交給受到政府嚴格管制，且合法合理的基金會管理，反而擺脫正規方式，另選一個至今根本都不懂會如何運作，甚至還未批准成立的拉曼大學學院校友總會信託基金會(TAA)。

“校友基金會究竟會怎麼用這筆錢，打算怎麼用，撥款是通過怎麼樣的方式給拉曼，一切都是未知。”

詢及馬華在全國各地發起的為拉曼眾籌計劃，款項最後會歸哪個單位時，張盛聞強調，所有眾籌的款項都將進入現有的拉曼教育基金會，因為該基金會的管理層多年來都獲得政府承認。

他說，馬華的立場也非常明確，即政府理應符合之前做的決定，即維持給予拉大每年配對輔助金（Matching Grant)。