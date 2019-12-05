【巫青大會】阿斯拉夫：簽署全民共識憲章 巫伊合作不排擠非穆

（吉隆坡5日訊）巫青團長拿督阿斯拉夫說，巫統與伊斯蘭合作簽署《全民共識憲章》，並非巫伊欲建立純馬來人或穆斯林主導的政府，相反的卻將會通過這份憲章，向人民展現巫統、伊黨、馬華與國大黨合作一體的決心。

他說，巫伊合作並不是為了排擠非馬來人，建立由馬來人或穆斯林主導的政府，也不會排擠同樣身為大馬子民的非馬來人。

重塑大馬輝煌成就

阿斯拉夫今日在2019年巫青大會上發表政策演詞時說，《全民共識憲章》是重塑大馬輝煌成就的方法，並高呼不再有“外來者”的說法，力指大馬是由多元種族共同組成的國家。

“所有大馬人都有責任與權力，一如聯邦憲法所列明，這個理念並不代表著巫統是其它政黨的主人，但這個理念賦於巫統負起確認大馬原始樣貌的領導責任。”

“問題是，要如何重現大馬輝煌成就？有什麼辦法可以確保大馬的原本模式可以落實？答案是《全民共識憲章》，我們已經成功團結了國內兩個最大的馬來人─穆斯林政黨，以馬來西亞原本的模式重現過去輝煌成就。”

他說，在推動憲章初期，肯定需經過磨合期，重點是必須超越權力重組及議席分配事宜，同時不是為了擊敗希盟政府，為了奪權而生，相反的卻是讓生計受困的人民，有一個新的選擇，讓他們可以繼續在大馬國土上和諧生活。

“巫青團要提醒中央領袖，不要在團結後抽後腿，也不要讓穆斯林失望，更不要拿人民的命運當賭注，全民共識憲章並不是一黨獨有，卻是基層人民要團結的心聲，要各族人民重新團結的心聲。”

因此，阿斯拉夫呼籲最高領袖，盡速與國陣成員黨共同落實憲章內容，將過去46年的國陣模式，轉變成全民共識的領導模式。

這項在吉隆坡世界貿易中心（PWTC）舉行的巫青大會，獲得逾千名來自全國各州的巫青代表盛裝出席，除了國陣成員黨青年團派員出席，伊斯蘭黨青年團長凱利尼占也率領代表團出席大會。

這也是巫伊合作以來，伊黨首次派出代表團出席巫青代表大會。

連珠炮譴責希盟

阿斯拉夫在致詞時，連珠炮向代表拋出譴責希盟，尤其是行動黨的提問，每道問題後代表都配合的高呼“行動黨！”，讓大會頓時成了聲討希盟政府與行動黨大會。

“我要問你們，誰到外國指控大馬印裔受歧視與壓逼？誰指控馬來人是外來者？誰輕視了爪夷文，還把它與淫穢刊物掛鉤？誰輕視了國防衛隊，指他們只懂得吃睡覺？”

“就是這些人種族主義份子，煽動了種族情緒與仇恨，讓人心痛的是，消防員阿迪命案還未了結；巫青在此呼籲總檢察長湯米湯姆斯立即對付兇手，及造成這起不幸事件的希盟與行動黨領袖。”

他說，若湯米湯姆斯做不到，則必須立即辭職。

大會也追頒特別貢獻獎給前巫青團長拿督斯裡哈侖依德裡斯，表揚他在1971年至1976年間擔任巫青團長期間，對巫統與馬來社群做出的貢獻。

阿斯拉夫也在會上以華語念出“馬華與國陣患難與共、同舟共濟、再創輝煌”，這是馬青總團長王曉庭在馬青大會上的演詞，以此表揚馬華與國陣患難與共。

他也宣布成立“巫統大學生俱樂部”，以此走入校園。

他促希盟政府不要干預這個俱樂部，否則巫青團將抗爭到底。