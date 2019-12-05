泰女攜142萬現金入境 沒申報 被扣查





（加央5日訊）泰籍女商人連同友人乘車入境時被發現攜帶高達142萬5000令吉入境，聲稱要前往云頂，因為沒申報而遭巴東勿剎關稅局執法人員扣查。

玻州關稅局主任旺諾說，該名32歲、為泰國一家貨物供應廠商的女商人、22歲的女性友人及28年的男司機已被當局延長扣留至本月18日，兩名女子來自泰國曼谷，男子則來自泰國巴東勿剎暹卜干。

他今日下午在巴東勿剎辦事處召開記者會上指出，關稅局執法員于本月3日（周二）在關口截查一輛泰國注冊車牌的車子時，在車尾箱兩個裝有衣物的塑膠袋內各發現一個皮包，打開皮包後發現上述未申報的馬幣現金。

“執法員在第一個皮包內發現100令吉面額、共100萬令吉的馬幣，在另一個皮包內則發現50令吉面額、共42萬5000令吉的鈔票，女商人聲稱該現金是在泰國錢幣兌換商處以泰幣兌換。”

他說，關稅局將對該案展開更深入調查，包括攜帶巨額入境的目的。該局援引1967年關稅法令第135（1）（a)條文（攜帶未繳稅及違禁物品出入境）展開調查。

他補充，關稅局總部也援引2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令28B（1）條文進行調查，罪成可面對不超過300萬令吉罰款或不超過5年監禁或兩者兼施。