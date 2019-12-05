【國會】財長：若成功刺激消費 政府考慮加碼數碼紅包

（吉隆坡5日訊）財政部長林冠英說，一次性發放的30令吉“數碼紅包”的撥款若派完及成功刺激消費，政府會考慮加碼。

他在國會下議院回答巫統林茂區國會議員凱里時說，如果反應熱烈，將會繼續推行這項計劃，讓更多用戶、商家和電子錢包服務商受惠。

“這項計劃是希盟政府在5年撥出503億令吉的一部分，讓我國轉型為企業國家，其中一項計劃是邁向數碼經濟。”

至於凱里要求開放給所有電子錢包供應商參與，林冠英指出，國庫控股設下4個條件，其中包括供應商必須擁有最多的活躍用戶，覆蓋率包括鄉區。另外3個條件則是供應商需擁有龐大的網絡，有許多商家參與以及有能力在短時間內處理大量交易；具備技術專才、財力；在我國投資大筆資金於電子錢包服務。

他說，根據尼爾森公司的調查，我國的電子錢包接受度還很低，只有8%，因此政府推出人民電子現金計劃。

1月1日開始兌換

他指出，為了加速社會大眾及商家轉型採用電子錢包，尤其是中小企業及零售商接受數碼付款，政府將為18歲及以上和年收入低於10萬令吉的大馬人，發放一次性的30令吉“數碼紅包”。

他說，受惠者只需擁有一個已與特定服務供應商註冊及經過身份核實的電子錢包戶頭，每人獲得一份的“數碼紅包”可從2020年1月1日開始兌換，並在2個月內使用，有效期至2020年2月29日。

他指出，政府已經向國庫控股（Khazanah）發放高達4億5000萬令吉撥款推行此措施，惠及多達1500萬名大馬人。

他說，根據國行推出的《2011至2020年馬來西亞金融大藍圖》，當我國全面轉至以電子付款及成為一個無現金社會時，我國每年國民生產總值（GDP）可取得約1%成本節省。