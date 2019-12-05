呈建廢料儲存槽地點 萊納：待彭政府批准





（關丹5日訊）大馬萊納人事與文化副總裁咪咪雅富珊披露，公司已經物色及向彭亨州政府提呈數個用以興建永久廢料儲存槽（PDF）的地點，目前仍等待州政府的審批，才能進行下一步工作。

“我們已經根據延長營運准證所開出的條件，物色數個符合興建儲存槽的地點，一旦獲得彭州政府批准，我們才能進行詳細的環境影響評估（DEIA），以及公眾諮詢等必要的程序。 ”

她今午出席由該公司舉辦的“回到校園”企業社會責任活動，面對記者的詢問時，如此表示。她拒絕透露永久廢料儲存槽建議地點的位置及數目。

終止廢料製肥料研發

咪咪雅富珊說，雖然較早時稀土廠的營運執照已經獲得延長6個月，但目前距離截止只剩下3個月，因此該公司將盡所能來完成當局開出的條件。

較早時，大馬原子能執照局（AELB）宣佈，以3大條件批准更新萊納稀土廠的營運執照，而萊納須在6個月內符合政府開出的3個條件，分別為：（ 1）必須提交計劃書，將“裂解和浸取”的過程撤離大馬；（2）必須在6個月內確定永久廢料庫存槽，並要獲得州政府書面同意；（3）必須終止所有將放射性廢料（WLP）製成肥料的研發。

咪咪雅富珊披露，雖然公司在過去也致力於農業領域，以水瀝濾浄化固體廢料（WLP）研發成土質改良劑“Condisoil”的工作，然而隨著政府下達新條件，公司只能停止研發。同時，萊納目前努力在4年期限內，實現在澳洲本土興建和進行稀土原料“裂解和浸取”設施工作。