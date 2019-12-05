被禁參與聯邦補貼項目 華為起訴美國FCC





（華盛頓、深圳5日訊）美國聯邦通訊委員會（FCC）早前決定，將中國科技巨企華為和中興通訊列為構成國家安全威脅的企業，禁止美國農村地區電訊營運商使用“通用服務基金”（USF）採購兩家企業的服務和設備。對此，華為今天宣布正式向美國法院提交起訴書，控告FCC違反美國憲法和《行政訴訟法》。

FCC早前在聲明中稱：“兩家公司（華為和中興）與中共政府及軍方有緊密聯繫，兩家企業受到中國法律的約束，規定它們有義務配合中國情報機構的任何要求，並將其高度保密。”

華為今早在廣東深圳總部召開新聞發布會，公司首席法務官宋柳平在會上表示，FCC主席及其他委員未提供任何證據，證明華為構成安全威脅的指控。華為從2018年3月起與美國農村地區營運商提交了多輪事實依據和反對意見，但遭FCC忽視。

他指出，美國農村地區的營運商選擇與華為合作，是因為他們認可華為設備的質量和安全性，批評FCC“僅僅因為華為是一家中國公司就禁止我們，不能解決任何網絡安全問題”。

指FCC違反美國憲法

案件首席律師格倫納格表示，FCC未按照相關標準就通過僅針對華為等中國公司的決定，且FCC也承認是針對中國公司。他補充道，有關決定遠遠超越FCC法定權力，質疑FCC沒有權力作出國家安全認定，也沒有權力基於該判斷限制USF基金的使用。

禁不禁華為未定 德電訊暫不簽5G合約

（柏林、倫敦5日訊）德國最大電訊運營商德國電訊宣佈，暫停採購所需的5G電訊網絡設備，直至政府檢討有關中國電訊商華為的安全，得出結論為止。

德國政府早前宣布，不會先發制人禁止任何企業參與德國5G網絡建設。不過，德國總理默克爾所屬政黨基民盟卻同意，德國5G網絡參與方必須確保不受外國政府影響，暗示華為與中國政府有關。目前，德國政府尚未作出最終決定。

美國國務卿蓬佩奧日前再警告歐盟，勿讓華為協助建設5G，敦促歐洲各國將安全置於優先位置，必須讓值得信賴的設備商，參與其5G建設。

約翰遜：取決五眼聯盟

另外，英國首相約翰遜表示，是否容許華為參與英國的5G網絡建設，將基於確保國家安全，以及與美國為首“五眼聯盟”的情報合作。

英國一再推遲決定是否容許華為參與5G網絡建設。約翰遜在北約峰會結束後舉行記者會，提到有關華為和5G的問題，他稱不希望英國不必要地敵視來自海外的投資，但另一方面，當局亦不能損害國家安全利益，以及與“五眼聯盟”的合作能力。有報導指，約翰遜會押後到本月12日大選後才作出相關決定。

疑“台灣”標示擺不平 華為Mate 30 Pro取消在台上市

（台北5日訊）中國華為早前因手機系統更新將時區“台灣”標示成“中國台灣”，遭台灣當局要求盡速改回，否則禁售。華為台灣總代理訊崴技術昨天在官方臉書宣布，因供貨問題，取消最新款旗艦手機Mate 30 Pro與智能手錶WATCH GT 2兩產品在台灣的上市計劃。

訊崴技術指，對已預購上述兩項新產品的買家，將於12月9日至明年2月29日進行退款及回饋方案。