90%鐵路癱瘓 20%航班取消 法國大罷工 抗議改革退休制度

（巴黎5日訊）法國示威者為抗議總統馬克龍計劃改革退休制度，今天發起近年來最大型的全國大罷工，國家鐵路員工率先在昨晚停工，其他陸空交通服務則於今早開始無限期暫停。法國國家鐵路公司估計，全國90%的高鐵列車將要停駛，鐵路交通亦將受嚴重影響，近半數歐洲之星列車的班次取消，鐵路公司已租用巴士取代運載量最大的鐵路線。法國民航局表示，部分空管人員參與罷工，預計全國有20%航班取消。

學校及醫院亦受影響，教育部長預料全國有超過50%教職員參與罷工，首都巴黎有超過70%教師罷工；只有30%學校能正常上課。

這次的大罷工有不同行業從業員參與，發起示威的團體表示，遊行隊伍會從巴黎北站出發，途經共和廣場抵達民族廣場，途經的酒吧、餐館、商店都勒令關閉。在這次罷工活動中，巴黎預計出動6000名警察和憲兵，並安排180輛警察摩多維持治安。

6000警戒備防騷亂

在首都巴黎，當局恐防黃背心反政府示威者及極端分子乘機鬧事，香榭麗舍大道、愛麗舍宮、巴黎聖母院等區域將禁止黃背心示威者進入。

艾菲爾鐵塔及羅浮宮都表示，可能押後週四的開放時間，巿內酒店表示，收到多名客戶臨時取消訂房。

政府堅決不退讓

參與罷工的員工不滿總統馬克龍計劃簡化退休制度，憂慮會工時增加，收入反而下降。現行制度以職業劃分成四十多種，部分工種包括公共運輸、鐵路及電力享有的較好的退休待遇。馬克龍提出劃一退休制度，以收入、工時、年資等化成點數計算，認為這樣更公平。

馬克龍對改革態度堅決，之前接受電視台專訪時，將舊有的退休制度形容為“祖父條款”，至今已不適用，並表示儘管尊重罷工權利，改革的步伐不會退讓。

法國BFMTV電視臺昨天公布的一項民調顯示，58%的法國人對大罷工表示支持，比上周上升5%。很多罷工中堅分子表示，政府倡導的“公平退休改革”其實會加劇退休制度的不公，“如果政府不讓步，那工會必將讓罷工延長。”