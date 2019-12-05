當天為波德申補選拉票 安華否認性侵前助理

（吉隆坡5日訊）公正黨主席拿督斯里安華嚴正否認其前研究助理莫哈末尤索夫，對他做出性侵犯的指控。

他說，莫哈末尤索夫昨日透過媒體和社交媒體對他作出的指控，是毫無根據，也是一種誹謗。

他今日發文告指出，他已得知一個名為莫哈末尤索夫人士作所出的指控，並強調在被指控的案發當天，他正活躍出席在波德申補選的拉票活動，以及出席吉隆坡舉行的慶祝聖雄甘地誕辰150周年儀式，之後再回到波德申繼續拉票活動。

安華認為，所發生的事件都是有謀算的，尤其是公正黨代表大會即將舉行和國家領導交棒之際，這些動作都是要破壞他的形象。

機要秘書已報警 代表律師也發律師信

安華也是波德申區國會議員。他說，他的機要秘書蘇克里已就此事報警，而其代表律師藍卡巴星也會向莫哈末尤索夫發出律師信。

隨後，安華新聞秘書在WhatsApp群組告訴記者，蘇克里今午12點45分已到金馬警區總部報案。

安華指出，莫哈末尤索夫家人，已通過其叔公兼檳州消費人協會主席慕希丁發表聲明，譴責莫哈末尤索夫的行為，更何況，莫哈末尤索夫對他做出的指控還是事發超過一年後才主動對人揭露。

安華較後在國會走廊召開記者會說，藍卡巴星已經發律師信予莫哈末尤索夫，要求後者7天內撤回言論。

安華說，莫哈末尤索夫在黨代表大會2天前才拋出這項指控，顯然意在損毀其名聲。

“我感謝媒體沒有廣泛報道此事。距離黨大會還有2天，我們需要面對一切，而莫哈末尤索夫家屬聲明有所幫助。”

安華也指出，齷齪政治是大馬政壇常態，他早在幾個月前就聽聞莫哈末尤索夫的這個舉動。“這不是新鮮事。有人意圖影響、賄賂等。這是最糟糕的政治，需要有更大議程和勇氣邁向前一步。”

“而對於這樣的政治，我已經習以為常。”

莫哈末尤索夫在這之前曾擔任安華辦公室的研究員，但今年初因紀律問題而遭開除。

莫哈末尤索夫昨天通過臉書專頁發佈這個指控，他指控安華在2018年10月2日企圖侵性犯他，網上同時也流傳一份他署名在11月19日立下的法定聲明，內容細膩而露骨。

破壞黨團結將開除黨籍

安華也警告，若再有任何破壞公正黨團結精神的行動，該黨將採取嚴厲行動，包括開除黨籍。

他表示感到欣慰，因為目前對於公正黨代表大會的負面印象已經過去。

“我也得以領導一個團結的黨，並會超過80%黨代表登記出席大會，在州屬方面，霹靂州的公正黨大會達到最鼎盛，全部區部代表及領袖皆出席，所有人協議成為團結的公正黨。”

安華也是波德申國會議員，他今日在國會走廊召開新聞發布會說，如果有任何領袖嘗試要破壞這個團結精神，該黨將會採取嚴厲行動，包括開除黨籍，而破壞這次黨大會是一個嚴重行動。

“昨晚阿茲敏及數名領袖提出與我會面，而我同意在公正黨政治局會議中進行該會面，對我而言，這是更適合的場合。”

“我們有定期政治局會議討論準備黨大會。”

“雖然總秘書因母親前一天逝世缺席，但是會傳達會議記錄給他。”

“（這次會議）針對大會進行了數項調適，只是開幕改動，其他保持不變，而開幕儀式會由公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏主持，大會第二日閉幕儀式會由副首相兼公正黨首席顧問拿督斯里旺阿茲莎主持。”

他重申，黨大會其他流程則按照原定計劃，完全沒有改動。

指政治局特別會議氣氛良好

安華形容，昨晚召開的政治局特別會議很平常，在正面及良好氣氛下舉行。

“我們專注在於強化公正黨發展及把黨與人民的鬥爭議程連接，人民很多不滿是我們需要聆聽的，人民的批評需要解決，而不是黨上層進行政治博弈。這點看來是達成共識。”

詢及傳言會在當天同步會在吉隆坡有另一場公正黨大會一事，他說，截至目前沒有成事，只是有一些小嘗試。

“我要解釋，自3天前，83%黨代表承諾會出席馬六甲的黨代表大會。”

“假設真的有（鬧雙包大會），預計也只有約10%代表出席，而我希望是沒有，因為若繼續此事，任何出席的領袖及黨員將會被開除黨籍。”

詢及是否預料大會上會出現發表更多政治攻擊言論，安華說，他不感驚訝，因為玩弄政治手段已經成為這個國家的文化。