出席“和解會議”？ 阿茲敏：討論黨代表大會課題





（吉隆坡4日訊） 公正黨政治局今晚開會，在公正黨代表大會傳出鬧雙包之際，這場會議也被視為“和解會議”。多次缺席內部會議的公正黨署理主席阿茲敏依時赴會，會議也達致協議只有一場在馬六甲舉行的公正黨全國代表大會，不會鬧雙包。

阿茲敏將為公青團和公正黨婦女組代表大會主持開幕，而公正黨顧問團主席拿督斯里旺阿茲莎則為大會主持閉幕。

公正黨通訊主任法米今晚出席公正黨政治局會議後說：“我們在會議上討論有關代表大會的籌備工作；所有領袖都會出席，除非有特別公務在身。”

公正黨宣傳主席三蘇依斯干達說，會議達成分別由阿茲敏和旺阿茲莎為上述大會主持開幕和閉幕的協議。

公正黨主席拿督斯里安華和阿茲敏在會後都沒有會見記者。

公青團和婦女組大會開幕式向來是由公正黨署理主席開幕，但公青團團長阿克瑪之前卻以未獲回應為由，撤回邀請阿茲敏為大會開幕的決定，並改邀旺阿茲莎開幕。這一決定讓安華和阿茲敏之間的分歧進一步擴大，親阿茲敏的公青團署理團長希爾曼甚至表明其派系堅持要保留由署理主席開幕的傳統。

阿茲敏在會議開始前說，他和票選中央理事，都會出席本周在馬六甲舉行的公正黨全國代表大會。

這項會議原定在今日傍晚5時舉行，但阿茲敏在傍晚6時20分左右才現身。面對記者的追問，阿茲敏表示，他將會告訴安華，他和其他票選的中央理事會出席公正黨大會。

當記者再三確認阿茲敏口中的大會是馬六甲舉行的大會，還是流傳阿茲敏計劃自己同步在吉隆坡舉行的“聚會”時，阿茲敏只是報以燦爛笑容。

不過，在其身後的公正黨副主席蔡添強則補充：”只有一場大會（馬六甲）。”

公正黨大會將在明晚開始，在馬六甲國際貿易中心舉行直至周日。這場會議是公正黨正式的大會，具有合法地位，且代表著全國最高決策單位。

屆時，公正黨的財務報表將在該大會提呈，全國各地代表也會議決和通過各項議程，以作為公正黨中央理事會日後的決策準則。

不過在這之前，也有消息傳出阿茲敏陣營將在吉隆坡萬麗酒店（Renaissance Hotel），舉行非正式大會。這場“大會”同樣是從周六開始，為期兩天。

無論如何，隨著兩個陣營取得共識後，大會鬧雙胞風波應該獲得平息。

阿茲敏說，此次和安華見面主要是討論公正黨大會的詳情，包括公正黨的立場，以及公正黨大會的籌備工作。

“讓我和主席討論，然後再發文告。”

陪同的阿茲敏派領袖包括公正黨副主席祖萊達、希維爾、阿里比朱、中央理事西華拉沙、顏貝倪、阿米魯丁、拉昔、曼梳奧斯曼和黃潔冰。

公青團和婦女組開幕人風波後，公正黨紀律委員會隨後開除中央理事查卡利亞的黨籍，讓黨內的派系之爭愈演愈烈。以阿茲敏為首的20名中央理事和領袖甚至聯署要求安華撤回有關決定。

由於兩派互不讓步，一度傳言阿茲敏和其派系人馬將會缺席馬六甲舉行的公正黨大會。