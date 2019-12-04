安華前研究助理控訴 遭政治人物違道德侵犯

（八打靈再也4日訊）2個月前申訴遭公正黨霹州主席法哈茲攻擊的安華前研究助理莫哈末尤索夫，今日再拋震撼彈，他召開記者會指控一名資深政治人物，對他做了“違反伊斯蘭、邪惡、陰險和道德不容”的事。

26歲的莫哈末尤索夫也是已故檳城消費人協會主席莫哈末依德里斯的孫子，亦是公正黨主席拿督斯里安華辦公室的前研究助理。

根據今日自由大馬報道，莫哈末尤索夫今日在新聞發布會上拒絕透露詳情，僅表示近期內會公布法定聲明。

莫哈末尤索夫在記者會上是有點名這名“資深政治人物”，但至截稿時，媒體仍未獲得後者的回應，因此暫且隱其名。

莫哈末尤索夫投訴今年5月遭法哈斯及安華的新聞秘書東姑納斯魯，在八打靈再也的公正黨主席辦公室攻擊他，並於今年9月入稟莎阿南地庭提出控訴。

現年26歲的莫哈末尤索夫是通過臉書專頁為其新聞發布會做直播，他表示，盡管在當時的驗傷報告顯示他受傷，但是當局沒有採取行動。

“眾人口中的正義顯然只是空口說白話，都是政治伎倆而已。我非常失望，我要問‘在大馬是不是小人物就無法伸張正義’？”

隨著莫哈末尤索夫今午召開新聞發布會控訴一名資深政治人物後，網上流傳莫哈末尤索夫署名的3頁宣誓書。

3頁紙的宣誓書內容為宣誓人莫哈末尤索夫在上個月19日，在雪州士拉央新鎮作出的宣誓書，並有宣誓官蓋章。

無論如何，針對上述宣誓書的內容，武吉阿曼性侵犯、家庭暴力及虐待兒童組（D11）主任朱莉莉助理總監在受詢時指出，警方迄今沒有接獲有關投報。