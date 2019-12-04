服務經濟不活躍地區 交長：KTM虧損原因之一

（吉隆坡4日訊）交通部長陸兆福說，馬來亞鐵道公司（KTMB）蒙受虧損的其中一個原因，是該公司必須服務很多經濟活動較不活躍的地區。

他說，馬來亞鐵道公司的虧損是從1992年開始營運起累積至今，而且公共交通系統實際上很難獲得盈利，需要很多的政府補貼來運作，這是人們所必須明白的。

他說，除了服務人口流量廣的地區，馬來亞鐵道公司也有責任服務人口流量較低的地方，譬如東海岸地區，這也是其中一個造成虧損的原因。

為了確保東海岸地區的公共交通服務能夠持續運作，他說，馬來亞鐵道公司還需要政府的補貼。

陸兆福於今日主持機場快鐵公司（ERL）與汽車共享平台GoCar合作配套推介禮後召開記者會說，要減少非法出租車業者的營運，首先就得通過正當的執法去打擊非法的出租車服務。

他說，除了交通部，陸路交通局也展開多項執法行動，包括扣查非法的出租車，因此，執法行動實際上是一直在進行著。

增2機場快鐵停靠站

“而且，非法出租車服務一經定罪的罰款是非常高的，所使用的車輛將被充公。”

另一方面，機場快鐵公司首席執行員諾瑪莫哈末諾說，該公司計劃於未來增加2個機場快鐵的停靠站，預料可於明年第一季度前完成；此外，也希望在布城設立一個停靠站，但該地區的車站屬政府所有，需要交通部長陸兆福的協助。

機場快鐵公司與GoCar合作，將吉隆坡國際機場（KLIA）、吉隆坡第二國際機場（KLIA2）與吉隆坡中環廣場（KL Sentral）、南湖鎮（Bandar Tasik Selatan）、沙叻丁宜（Salak Tinggi）無縫連接，讓遊客可以通過3個指定的機場快鐵停靠站，享受GoCar提供的出租車服務。

民眾如今可以在吉隆坡國際機場快線（KLIA Ekspres）網站購買到吉隆坡國際機場快線與GoCar的優惠配套，並享有高達28%的折扣。

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