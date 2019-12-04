踢球變投籃“年度最佳” 視頻瘋傳FIFA也轉發





（吉隆坡4日訊）一群大學女生在踢足球時所踢出的令人捧腹大笑的“本年度最佳進球”視頻在網上瘋傳，並獲得國際足聯（FIFA）和世界級球員的關注及轉發。

據稱是在柔佛州士姑來工藝大學校園拍攝的僅9秒長視頻，只見一群女生在一座置有足球龍門的籃球場上踢足球時，當中一名女生諾法蒂拉射了一個連國際球星也可能做不到的進球。

只見她起腳將球踢向龍門時，球射成沖天炮飛上高空，然後竟然直入籃球架的球網。

這段踢足球變“投籃”的視頻，較後被諾法蒂拉上傳到推特，並寫道：“歷史上的今天。首次射入像這樣的球，我歷來最好的進球。”

視頻上傳後隨即被許多推特用戶關注與瘋傳，幾天內的觀看人數便超過80萬人，逾2萬6000人轉發。

3天前，有人將視頻轉發到國際足聯女子世界杯（FIFA Women's World Cup）的官網，引起國際足聯的注意。

網民捧腹大笑

國際足聯還貼文回應說，一名社交媒體用戶發送了這段視頻，認為應該考慮將這無人能再創下的進球列為“年度最佳進球”，“技術上，是可以這麼說。”

不過，諾法蒂拉獲得美國女足隊守門員霍普索羅（Hope Solo）這名世界女子足球名將的關注，除了轉發，還留言說：“龍門前狡猾的一招。我救不到！”

不少網民為這段視頻捧腹大笑，但也有網民調侃，指“女孩，她們可以將一種運動變成5種。”

此外，有人建議她改玩籃球，也有人說她的進球近乎“完美”，可以挑戰國家隊球員。