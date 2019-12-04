誤信非洲金礦投資高回酬 69人被騙830萬







（芙蓉4日訊）69人誤信非洲金礦投資計劃可獲取高利潤，投入一筆金錢甚至棺材本之後卻血本無歸，哭訴遇人不淑要拿回本，其中一名受害者與嫌犯竟是姑侄關係。

兩名男女嫌犯今日遭警方帶往法庭申請延扣，部分投訴者則在法庭外拉橫幅抗議，其中包括該名男嫌犯的姑姑。

奉上棺材本

約30名投訴者是在馬來西亞綜合消費者協會全國主席鄧潤星協助下，到芙蓉法庭外進行抗議，投訴者大部分為華裔，年紀較長，而案件涉及的金額高達830萬令吉。

據了解，兩名嫌犯皆為華裔，來自霹靂，男嫌犯今年45歲，兩人為上司下屬關係。

男嫌犯是於今早10時45分抵達法庭，而女嫌犯則於早上11時45分抵達，隨行者包括丈夫及孩子，警方原於今日申請延扣，但遭法庭駁回。

兩名嫌犯的代表律師馬國良指出，他向推事瓦尼塔提出兩項要點，即在警方未有定案前，嫌犯仍為老百姓，不需特別申請延扣，警方可隨時展開調查。此外，兩名嫌犯都是分別於昨日和今早，主動到警局配合調查，推事也認同，駁回警方申請。

此外，他說，針對此案，嫌犯也有透過他提出控訴，雙方都有做出提控。

巡迴講座招客估計上千人投資

鄧潤星指出，嫌犯以非洲金礦投資計劃獲取高利潤，誘騙了無數的人，據投訴者提供的資料，涉及金額超過830萬令吉。

他說，他於8月接獲投訴後，協助投訴者報案，投訴者有來自森州、雪州、霹靂、馬六甲及吉隆坡，因為嫌犯有7項投資計劃，相信涉及人數多達千人，只是有些還抱持相信，有些則沒有報案。

他補充，嫌犯於2004年開始以巡迴講座方式到全馬各地介紹投資計劃，曾向投資者表示，欲收購馬爾代夫。據調查，男子在非洲有一間沒有運作的辦公室，但不曾有任何交易，惟在香港則有銀行交易。

“侄子連姑姑也騙” 高寶蓮：100萬養老金沒了

高寶蓮（59歲）是男嫌犯的姑姑。她指出，為了這項投資計劃奉獻了股票、銀行定期存款、保險和公積金等，高達100萬令吉的養老金就這樣沒了。

她說，她是於2014年接觸投資計劃，當時侄子是到馬六甲展開巡迴講座，她也藉出馬六甲住家讓侄子居住，但沒想到侄子連姑姑也騙。

“我除了接洽男嫌犯，也包括男嫌犯的弟弟，但弟弟未被警方傳召。”

她說，她曾經向嫌犯又哭又求，還因而患上憂鬱症，需靠藥物控制，但侄子於上個月還委託律師起訴她誹謗，要求賠償。

何寶珠：曾介紹加入 自己損失也連累逾10 朋友

投訴者何寶珠（68歲，來自芙蓉）指出，她除了奉上數万令吉，也介紹了超過10名朋友加入，同樣血本無歸。

她說，每個投資最低限制為5000令吉。她聲稱是否獲得退款已不重要，她反倒擔心不懂該如何面對朋友，良心備受譴責。

“我於2017年認識嫌犯，想要透過投資計劃獲得回籌，卻沒有想到遭欺騙。”