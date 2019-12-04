潘儉偉：聘社媒撰寫員 火箭非請鎗手

（吉隆坡4日訊）行動黨全國宣傳秘書兼白沙羅國會議員潘儉偉澄清，行動黨在JobStreet張貼聘請社交媒體撰寫員，絕非如前首相拿督斯里納吉所形容，是為了污衊對手及散播假新聞的網絡槍手，反之是為了發布有關行動黨和政府所做的一些工作以及準確的新聞與消息。

他今日在行動黨總部召開記者會指出，行動黨也沒能力像納吉所說般，聘請100人。

“我們確實希望聘請100人，但我們並沒有能力這麼做。”

潘儉偉透露，行動黨只是聘請3到5名社交媒體撰寫員，並依據申請者的能力和經驗，給予2500令吉至5000令吉的薪水。

潘儉偉說，大家對網絡槍手的認知，是在政治人物的社交媒體專頁發布負面評論，及散播和煽動各種觸及宗教和種族等敏感課題的假新聞，與行動黨欲聘請的社交媒體撰寫員的工作性質大不相同。

他補充，社交媒體成了民眾獲取資訊的主要渠道；因此，行動黨有必要聘請社交媒體撰寫員，在臉書和推特等社交媒體發布正確的訊息和消息，以對抗越來越猖獗的假消息，以建立一個更美好的馬來西亞。

他說，這是一個正面的職業。

他也反駁，網絡打手屬於不能被公開的職業，因此行動黨也不可能透過招聘網站來聘請網絡打手。

“況且行動黨辦公室也沒有空間安置100名網絡槍手，而且這不是我們首次透過招聘網站聘請職員，我們在第14屆大選前也有在招聘網站進行招聘，這是很正常的事。”

潘儉偉批評納吉才是最大的散播假新聞網絡槍手。

他說，納吉或許害怕自己的謊言會被真實證據逆轉，因此只能透過散播非事實的假新聞來混淆視聽。

他坦言，希盟並不想理會這些假新聞，但倘若沒有做出適當的制止，就會被無限量的擴大散播，進而影嚮希盟政府的施政工作。

潘儉偉也感謝納吉為行動黨的招聘廣告進行宣傳。