阿窿借錢再勒索 借1500還3.3萬 恐嚇燒屋綁架打斷手

（吉隆坡4日訊）“勒索老千黨”利用“阿窿”的名義借貸，之後再勒索事主要錢。一名在新加坡任職客戶服務員的27歲華裔青年，因生活面對困境而向假阿窿借貸500新幣（約1500令吉），結果卻被勒索逼付3萬3300令吉。

林姓青年投訴說，他借貸500新幣時，只收到對方給予450新幣，之後他在一個月內繳還1100新幣（3300令吉），但是阿窿仍繼續追討，並派員跨國到他位於雪州仁嘉隆新村的舊居潑漆、​​丟汽油彈，甚至恐嚇綁架他的家人等。

目無王法的大耳窿除了把潑紅漆、放火燒屋的視頻傳送給事主以作出警告之外，也向鄰居潑紅漆，令鄰居向事主家人發出怨氣。事主也針對“阿窿”的勒索行勁，先後2次向雪州萬津警區總部報案。

被逼給3.3萬求放過

這名青年不堪勒索而辭掉在新加坡的工作，返回大馬避難，沒有想到這些人仍不放過他，也殃及鄰居。他今天向馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜求助，並稱他借貸的錢已繳清，甚至比借貸的款項多一倍，但對方還是不放過他與家人。

林姓男子述說，他是於今年9月初，因在新加坡工作面對生活困境而透過手機的放貸簡訊，向一名自稱“Mark”的男子借貸500新幣，之後對方只給他450令吉，而且要他每個星期還150新幣，為期一個月，之後他依照指示繳還欠款，但是對方不滿意，之後他一共繳還1100新幣（3300令吉）。

“我以為還清債務了，沒有想到對方在10月6日早上威脅要打斷我的手和綁架我的家人，向我勒索5000新幣（1萬5000令吉）。我沒有理會，但對方竟然在隔天清晨5時到我位於雪州仁嘉隆新村的舊址，往籬笆門點火及拍下視頻傳送給我看，以示教訓及警告。”

他說，這間被大耳窿放火的屋子，其實家人已沒有住在該處，但是家人因擔心大耳窿殃及鄰居，因此在10月7日轉賬3萬令吉到2個本地銀行戶頭給對方。“但是，在10月8日早上，又有一名叫Alex的男子再度勒索3萬令吉，我沒有給他，結果2名鄰居的住家於10月日凌晨1時許被潑紅漆。”

他說，鄰居在11月23日凌晨1時發現被拋擲汽油彈，所幸及時發現滅火。在11月25日，有2間住宅的鄰居聽到有人半夜在屋前燃放炮竹。

林事主堅稱，他已前後匯款3萬3300令吉給大耳窿，而且債務已還清，希望他們不要再騷擾。“我2次向警方報案後，警方曾派出巡邏車到舊家巡邏。”

湯木：可援刑事罪對付

馬華公共服務及投訴部高級法律顧問拿督湯木說，“阿窿”的追債方式包括丟汽油彈及恐嚇綁架，簡直沒有王法，因此可以在刑事罪下受對付。

對於事主曾在新加坡透過當地銀行戶頭匯報付債，因此湯木建議事主親臨新加坡報案，以便警方通過有關戶頭揪出涉案者。

另外，張天賜揭發“勒索老千黨”的手段時說，他們調查後，初步相信這些人不是“阿窿”，而是利用“阿窿”的名義借貸，之後再勒索要錢。

他呼籲全國總警長丹斯里阿都哈密嚴正看待，並希望警方採取嚴厲行動對付這些沒有把法律放在眼裡的肇事者。