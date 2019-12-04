假借貸1週騙4萬 警瓦解集團捕13人

（怡保4日訊）假借貸，真騙錢！霹靂州警方破獲涉及全馬的“不存在貸款”詐騙集團，在怡保市一棟公寓逮捕13名男女，較後宣布這個僅活躍一星期的詐騙集團已被瓦解。

這個集團涉嫌在社交網站發出借貸廣告，以更容易獲批貸款為餌，吸引有意借貸者上鉤。受害者需要在網上填妥個人資料，呈交身份證照片、3個月的薪水單、公積金單和銀行對賬單等文件。集團索得這些個資後，會以手機聯絡受害者。

霹靂州商業罪案調查主任哈斯布拉今天在記者會說，武吉阿曼、霹靂州警察商業罪案調查組是於昨日下午2時聯手前往公寓展開突擊行動，搗破設在公寓2個單位內的呼叫中心。

公寓設呼叫中心

他指出，詐騙集團僅活躍了一星期即被瓦解，估計已騙取約3萬5000至4萬令吉的手續費。

他說，詐騙團伙會告訴受害者，若要貸款獲批，必須先繳交一筆數千令吉不等的手續費，至今警方已接獲4宗投報，相信還有更多受害者未報案。

他表示，集團聲稱可批出的貸款額介於5000至5萬令吉，受害者得分批繳交手續費，所繳交的數額最後甚至高於借貸的數額。

他指出，由於受害者是被借貸廣告吸引而填上個資，因此嫌犯可以鎖定這些人就是詐騙對象，個資到手後，嫌犯會逐一打電話聯絡受害者。

他提醒民眾，對社交網站上的借貸廣告要提高警戒，尤其是那些聲稱很容易獲批的說辭，因為這很大可能是騙局，要藉貸之前需繳交一筆手續費更是不合邏輯。他也促請懷疑自己被集團欺騙的人士盡快向警方報案。

警方在公寓內逮捕1女12男，當中有一對是夫妻。落網者多數為外州人士，年齡介於24至34歲，其中3人有毒品及​​刑事前科。嫌犯當中有一名巫裔，餘者為華裔。嫌犯今天被帶往推事庭申請扣留。

嫌犯底薪3500元佣金另算

哈斯布拉披露，根據初步調查，每名嫌犯的底薪為3500令吉，若能成功從受害者處取得手續費，就會另外獲得佣金，至於佣金數額估計介於被騙數額的3至5% 。

他說，所有嫌犯都居住在公寓的2個單位，公寓保安森嚴，警方到場展開逮捕時，嫌犯乖乖束手就擒。

哈斯布拉表示，在這起案件中，警方共起獲27台各品牌手機及一批受害者的聯絡名單，警方將援引刑事法典第420條文（欺騙）條文調查。

陪同出席者包括霹靂州商業罪案調查副主任蘇萊曼、怡保警區商業調查組主任蘇志輝助理警監、查案官阿茲之警長及強尼曹長。