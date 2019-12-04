【SRC洗錢案納吉自辯】 納吉：劉特佐是連接者 沙地國王同意捐款挺我

（吉隆坡4日訊）前首相拿督斯里納吉指出，大馬富商劉特佐在大約2010年中旬時告訴他，沙地國王阿都拉同意以私人捐款的形式給他支持，並指有關的捐款數額可能是大約1億至2億美元（約4億至8億令吉）。

納吉指出，這筆款項可能看起來很多，但他知道沙地王室以慷慨聞名，之前已捐出巨款給美國的各類基金會，包括了克林頓基金會以及其他國家，如巴基斯坦及巴勒斯坦，作為外交政策的一部分。

納吉在辯方律師旺艾祖丁的引導下供證時指出，在2009年，劉特佐成功和杜基王子會面，見證1MDB在2009年9月加入沙地石油。

他說，在2010年1月官訪沙地阿拉伯時，他和沙地國王阿都拉會面。

“國王阿都拉很佩服馬來西亞，以及我國政府在維持多元社會安寧方面的能力。”

2010年與國王會面

他指出，雙方也談到了馬來西亞和沙地阿拉伯需要加強合作，消除所有形式的暴力。

“當時，除了被告知有關的捐款會由沙地國王的孩子處理，我沒被告知捐款數額或日期。”

納吉指出，從2011年至2014年，他接獲一筆巨款，他相信這是來自於國王阿都拉的捐款，給予他支持。

“劉特佐是這事情的連接者，我相信他代表沙地王室處理這筆資金。”

他說，在此事件上，他和大馬銀行也收到來自劉特佐的信，和有關的捐款是相符的。

繼子介紹認識劉特佐

此外，納吉指出，他是大約在2007年，在繼子里紮的介紹下，首次見到劉特佐。

他說，他相信里紮是通過劉特佐的哥哥，和劉特佐會面。

“我當時被告知，劉特佐是美國沃頓商學院的畢業生，很年輕，也是擁有許多生意的成功企業家。此外，我也被告知劉特佐有私人投資基金。”

“在那之後，我知道劉特佐在依斯甘達發展成功取得和沙地阿拉伯以及國庫控股的合作。”

納吉指出，劉特佐是一名成功的人，隨後也涉及在UBG以及和阿都泰益瑪目家族一同收購。

他說，在那之後，他得知劉特佐認識蘇丹米占再納阿比丁。

他指出，劉特佐最終成了一名具有影響力以及和王室、阿聯酋有良好關系的人，以及有能力和這些人會面及討論。

“這讓我對劉特佐的能力有了基本的信心，以獲得來自阿聯酋和沙地阿拉伯投資。”

旺艾祖丁接著問納吉，是什麼讓後者相信劉特佐在沙地阿拉伯王室家族和阿聯酋有影響力？

納吉表示，這份信任是源自於數個事件，第一就是劉特佐有能力從阿聯酋所擁有的穆巴達拉發展公司獲得大筆投資。

“接著在2011年，劉特佐在阿布紮比王儲阿勒納哈揚到訪馬來西亞時，扮演重要角色，討論了阿布紮比和馬來西亞的進一步的投資和潛在合作夥伴關系。”