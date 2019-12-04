【彈劾特朗普調查】 眾院情報委員會通過調查報告 抨特朗普濫權 妨礙司法公正





（華盛頓4日訊）美國國會眾議院情報委員會昨天表決通過總統特朗普彈劾報告，正式构成了對特朗普進行彈劾的基礎。

由民主黨領導的情報委員會在長達300頁的報告中指，特朗普為求明年大選贏得連任的機會而請求外國干預、破壞國家安全，並史無前例地下令妨礙國會調查。報告指特朗普“將個人政治利益置於國家安全之上”。

報告根據多名證人的供詞，指出有證據顯示，特朗普以凍結軍事援助，威逼烏克蘭承諾協助調查政敵、前副總統拜登父子，施壓事件持續數月，而且力度愈來愈強，特朗普在7月與烏克蘭總統澤連斯基的通話只是施壓的其中一部份，並非開始或終結；而多名高級高員都有參與事件，包括副總統彭斯和國務卿蓬佩奧。報告指有關行為是違規及違反總統誓詞。報告又指控特朗普濫用權力，阻撓證人前往國會作證及拒絕理會國會的要求，提供調查所需的文件及資料，有妨礙司法程序之嫌。

施壓事件持續數月

調查結果移交給眾議院司法委員會，後者將接手彈劾調查的下一階段。司法委員會今天將調查展開聽證會。該委員會曾邀請特朗普出席聽證會,，，惟白宮以不公正為由拒絕參與聽證會。

特朗普批評獵巫行動

正在英國出席北約峰會的特朗普,，再度批評委員會在他外訪期間安排聆訊，指控制眾院委員會的民主黨人非常不愛國，批評調查是獵巫行動，又指彈劾調查對國家是壞事。

白宮就批評彈劾調查是單方面的虛假程序，未有充份證據作出指控，形容是情報委員會主席希夫是「地下室博客”，企圖捏造證據，最終將會失敗。