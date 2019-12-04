美通過新疆人權法 中怒斥干涉內政

（華盛頓、北京4日訊）繼《香港人權與民主法案》後，美國國會眾議院昨天以壓倒性的407票對1票通過《維吾爾人權政策法案》（簡稱新疆人權法），要求制裁侵犯新疆人權的中國官員，引發中方強烈反彈。中國外交部、全國人大外事委員會、全國政協外事委員、國家民族事務委員會及國家反恐辦先後發聲，批評美方粗暴干涉中國內政，表示強烈憤慨和堅決反對，促美停止干涉新疆事務，否則自食惡果。

眾議院議長佩洛西表示，法案要向北京明確表明，美國對新疆情況不會視而不見。眾議院版本的新疆人權法案是對參議院法案的修訂，參院版本法案已在9月獲得一致通過。眾議院法案中增加了一些條款，要求總統制裁需對鎮壓維吾爾族負責的中國政府官員，並限制出口可能用於間諜或控制維族穆斯林和其他中國公民通訊或活動的設備。兩院稍後將協調統一版本，之後再送交總統特朗普簽署。

限制出口通訊設備

該法案還要求美國總統在120天內向國會提交一份在新疆或中國其他地區侵犯維吾爾人人權行為的中國高級官員的名單。

名單內將包括新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國，以及負責針對維吾爾族和其他穆斯林族裔的大規模監禁或再教育營工作的官員。這項法案也要求國務院向國會提交有關該地區侵犯人權的報告。

中國外交部發言人華春瑩強調，新疆問題不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題，正告美方新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉，又批評法案惡意攻擊中國政府的治疆政策，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政。

新疆書記或遭制裁

中國國家民族事務委員會指，法案罔顧事實、顛倒黑白，充斥對中國治疆政策的偏見、抹殺新疆各項發展成就、暴露美國國會毫無底線的雙重標準和虛偽醜陋的霸權邏輯，強調新疆事務純屬中國內政，決不允許任何外部勢力干預，任何離間中國民族關係、遏制中國發展的圖謀都注定難逃失敗命運。委員會說，中方不惹事，但也決不怕事，奉勸美國立即停止干涉中國內政、停止干涉新疆事務，否則必將自食惡果。

中國《環球時報》總編輯胡錫進昨天在推特發文稱，因美國國會計劃通過《維吾爾人權政策法案》，中國考慮對美國官員限制簽證，將禁止所有持美國外交護照者進入新疆。

北京暫停審批美艦赴港後 中美軍方高層首度通話

在中國宣布暫停審批美軍艦機赴港申請後，中美軍方首次交流。美軍參謀長聯席會議主席米利與中央軍委聯合參謀部參謀長李作成昨天通電話。美軍聲明指，兩人同意有效對話和處理雙方分歧，以及在共同基礎領域上合作的價值。聲明無透露兩人有否討論中方的反制措施。

中方前天就美國通過及簽署《香港人權與民主法案》採取反制措施，暫停審批美軍艦機赴港休整申請，並制裁多個美國非政府組織。

促查警暴 釋示威民眾 意國會通過撐港決議案

（羅馬4日訊）意大利國會外交委員會昨天通過一份聲援香港示威的決議案，要求香港政府調查警察濫用武力情況，以及釋放示威者。決議獲得跨黨派議員全體投票同意，包括聯合執政的五星運動黨和民主黨，顯示意大利政府可能有意調整親北京的外交路線。

意大利參議院早前邀請香港眾志秘書長黃之鋒透過視像發言，引起中國駐意使館不滿，批評是錯誤和不負責任，令兩國關係陷入緊張。