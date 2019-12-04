財長：基金會成立即發放 拉大撥款增至4千萬

（吉隆坡4日訊）財政部長林冠英宣佈，拉曼大學學院校友總會所營運的信託基金會一旦成立，政府就會撥出4000萬令吉予相關基金會作為 2019年的經費。

他說，該信託基金預計將在本月杪獲得批准。

“政府早前曾承諾，從 2019年開始，每年將至少撥出 3000萬令吉用於擬議中的信託基金會，以造福拉大（TARUC）及其學生。而今年的撥款將是 4000萬令吉。”

他說，除拉大校友總會之外，擬議的信託人還將由拉大學生和財政部的各一名代表組成。拉大校友總會由拉大的前學生所組成，這些校友都是傑出的成功專業人士和企業家。拉大校友總會認為，應把拉大作為專業的教育機構來運營，該機構必須獨立於政黨和政治人物之外。

他說，這筆 4000萬令吉的撥款將一次過駁斥不負責任份子製造的所有謊言，指控這項撥款違法，但卻又舉不出證據為何撥款 4000萬令吉惠及拉大學生到底哪裡違法。反而，1MDB醜聞數百億令吉國家財產被盜卻不違法，這些收受 1MDB醜聞盜用資金的獲利者乃當時國陣政黨如巫統、馬華、人聯黨、民政黨及國大黨，還有馬華掌控的自立合作社（Kojadi），導致他們的銀行被凍結。

文告說，4000萬令吉的撥款將在信託基金正式成立後移交給信託基金。拉大校友總會理應抓緊每個機會履行他們的責任，同時在他們職權內展現出有為的表現，盡善盡美地將基金造福拉大及拉大學生的福利。