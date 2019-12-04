新加坡樟宜機場第四搭客大廈 試行“刷眼刷臉”通關

（新加坡4日訊）繼大士關卡之後，新加坡移民與關卡局將在樟宜機場第四搭客大廈入境處試行兩種模式的“刷眼刷臉”自動通關係統流程，以測試實用性和效率。

自今年4月起，新加坡移民與關卡局在大士關卡的其中一個入境通道試行長達6個月的自動邊境控制系統，讓國民以虹膜和臉部特徵自行通關，免去掃描護照和指紋的麻煩。

新加坡移民與關卡局今天發文告說，超過2萬2500名國人參與上個月結束的測試。有九成參與者在新系統中輕鬆通關，其餘的一成則因不熟悉整個虹膜和臉部識別過程等問題，沒有順利通關。

自11月25日起，當局已在樟宜機場第四搭客大廈入境處進行新一輪的試驗。

新加坡移民與關卡局行動司新通關概念辦事處（New Clearance Concept Office）主任陳家偉監察（44歲）日前向媒體介紹上述試驗，“這次的試驗同樣為期半年，我們將測試兩種不同的通關流程，目的是為了測試系統的實用性和效率。”

第一種流程有兩個屏幕，通關者在通道前依據系統指示，站定位置看向前方屏幕，讓鏡頭掃描虹膜和臉部特徵，就可進入通道中。裡頭的系統會依據之前收集的數據，即時確認進入通道中的是同一人，就可順利通關。在後方的通關者在前方通關者進入通道時，就可以向前，讓系統開始掃描。

第二種流程則是與大士關卡相同，即通關者只須在通道中站定位置，看向前方的屏幕，讓鏡頭掃描虹膜和臉部特徵，就可通關。每一次，只有一個人能走進通道中。

第一種流程目前已開始試驗，另一個則在明年初正式開始試驗。

目前試驗只限至少滿6歲、所持護照在2018年1月1日或之後發出並以“K”字母開頭的新加坡公民參與。

符合條件的國人無須事先登記，只要在入境時前往指定的自動通關通道即可。當局鼓勵國人參與試驗，以協助當局改善系統，達到2022年起全面落實全新通關程序的目標。